Šport in kibernetsko varnost povezujejo čustva

V intervjuju Petra Veber, direktorica organizacije v Esetu Slovenija, ki deluje na področju kibernetske varnosti, pojasnjuje, zakaj podpirajo športnike.

»Naša blagovna znamka se povezuje z vrednotami, ki so pogum, integriteta, zanesljivost in strast. Vse te vrednote imajo tudi naši vrhunski športniki, zato se z njimi povezujemo, in to sovpada tudi s kibernetsko varnostjo. Tudi geslo našega podjetja je Eset Progress. Protected. Torej varujemo napredek, tako v športu kot na spletu.

S tem komuniciramo vrednote, ki jih živijo tudi naši vrhunski športniki in naše podjetje. Prek športnikov se bolj približamo mladim in na splošno končnim uporabnikom. Povezave lahko iščemo v čustvih, ki jih kot navijači podoživljamo s športniki ob njihovih uspehih in spodrsljajih.«

