Šport diha na škrge, rešili bi ga vavčerji

Kultura bolj borbena kot šport

"Ne želim primerjati sredstev za kulturo in šport, ker to ni korektno niti prav. Ampak po eni strani spoštujem kulturnike, ker se borijo. Se spomnite, kaj so naredili, ko so 2011. ostali brez ministrstva? Celo ministra so napadli, povsem so znoreli ... Kaj je sledilo? Vrnili so jim ministrstvo," pravi Vilfan, ki pogreša proaktivnost akterjev, zato verjame, da bi s takimi in podobnimi pozivi prebudil civilno pobudo, ki bi začela dialog z državo.

Vavčer za športne klube, zveze

Ne levo ne desno

20 milijonov je samo namenjenih tej panogi.

Jesen prinaša tudi začetek ligaških športnih tekmovanj, klubi gredo na tuje. Koronavirus pa še vedno diktira tudi športni vsakdanjik. »Ni ravno jasno, kaj se bo dogajalo z našim športom,« opozarja, nekdanji svetovni košarkarski prvak. »Klubi in društva dihajo na škrge, ni tekmovanj, ni gledalcev, zato tudi ni prihodkov, sponzorjev je manj. Bojijo se. Kako bo podjetnik dal denar, če pa ne ve, kaj ga v prihodnjih mesecih čaka v njegovem podjetju. Če pa že da denar, dobi v zameno nekaj marketinškega učinka, to je pa tudi vse.« Meni, da je napočil trenutek, da se govori o stanju v športu. »Jasno mi je, v minulih tednih je bila prioriteta ministrstva za izobraževanje, znanost in šport uspešen začetek šolskega leta. To razumem in prav je tako, zdaj pa se moramo začeti pogovarjati o športu zdaj, jeseni in prihodnje leto,« pravi Vilfan, ki je pričakoval več aktivnosti Olimpijskega komiteja Slovenije in panožnih zvez.»Predvsem se moramo začeti z državo pogovarjati. Od nje pa bi želeli tudi malce bolj natančne odgovore, kakšne načrte ima s športom. Za začetek bi bilo že dobro, da bi tisti del ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je odgovoren za šport, na dnevni ali pa vsaj tedenski bazi obveščal športne organizacije, društva, klube o ukrepih in načrtih. Zdaj se pogosto zgodi, da imajo športne sredine veliko podatkov z vseh strani, pa naj si bo to NIJZ ali Vlada Republike Slovenije,« dodaja in vnovič postreže s številkami. Predvsem tistim absolutnim številkam je dodal primerjalne. »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport premore skoraj dve milijardi evrov proračuna. Športu, ki je v imenu ministrstva, pa je namenjenega 20 milijonov, drugače povedano en odstotek! Če je šport res tako pomemben faktor v družbi, in vemo, da je, poznamo tudi njegove multiplikativne učinke, potem si zasluži 10 odstotkov proračuna. Pa vsi vemo, da ga ne bo dobil. Pa dajmo polovico, torej pet odstotkov. Ker je kriza, pristanemo na 2,5 odstotka. V številkah to pomeni 50 milijonov namesto sedanjih 20. Vse športne zveze, klubi, društva in vsi, ki smo v športu, to takoj podpišemo,« slikovito pojasni Vilfan, ki prav na terenu davčnih olajšav ponuja kreativno rešitev.»Država naj vsem omenjenim, ki nastopajo v domačih in mednarodnih tekmovanjih, podeli vavčerje, za katere pa ne zagotavlja tudi denarja. Višina zneska na vavčerju je odvisna od ranga tekmovanja, doseženih domačih in mednarodnih rezultatov in uspehov oziroma natančno izdelanih kriterijev. Z njim upravičenec išče potencialne sponzorje ali donatorje, ki pa so za višino finančnega prispevka oproščeni plačila davka. Govorim seveda o podjetjih, gospodarskih družbah, obrtnikih in drugih. Ne nujno o podjetjih in gospodarskih družbah v državni lasti. Znesek na vavčerju je lahko unovčen pri enem ali več subjektih. Glede na to, da je znesek omejen, odpade tudi strah pred pranjem denarja, ki je bil vedno eden ključnih argumentov, zakaj zakona o davčni olajšavi pri vlaganju v šport ni mogoče sprejeti,« je eden od njegovih operativnih predlogov, ob tem pa izpostavi ustanovitev Urada za šport pri Vladi Republike Slovenije. Nekdanji poslanec spomni, da za ustanovitev takega urada ni treba spreminjati zakonodaje, dovolj je vladna uredba. »Najbolj pomembno je dejstvo, da je tak urad samostojni proračunski uporabnik, ki se sam bori za svoj del proračunskega kolača. Na ta način šport tudi ne bi bil več samo privesek ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«»Še nekaj bi rad spomnil: športa ne sme zanimati levo ali desno, belo, črno, rdeče ... Jasno je, da prejšnjega predsednika vlade šport ni zanimal. Za zdajšnjega tega ne smemo trditi. Spomnimo se, da je bila ravno pod njegovo vlado 2012. potrjena visoka kotizacija, ki je bila plačana evropski košarkarski zvezi, da smo gostili evropsko prvenstvo. Poleg tega za šport ni bilo slabo niti obdobje med letoma 2004 in 2008 v času prve Janševe vlade. Precej individualnih zadev je bilo uspešno rešenih. Poleg tega sem bil z delegacijo Košarkarske zveze Slovenije dvakrat na obisku pri resornem ministru dr.. KZS je potreboval pomoč, vedno se je pri dr. Zveru našel posluh. Politiko danes šport potrebuje zato, ker bo ta na koncu odločila,« sklene v upanju na boljši jutri. Drago Perko