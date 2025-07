30 obletnica genocida! 11. julij 1995: »Napočil je čas, da se maščujemo Turkom!« (FOTO in VIDEO)

»Napočil je čas, da se maščujemo Turkom,« je pred kamerami srbskih medijev ob vstopu v večinoma prazno Srebrenico zmagoslavno napovedal Načelnik generalštaba vojske Republike Srbske (VRS), general Ratko Mladić. Kot Turke je zaničevalno imenoval Bošnjake, ki so jih nato sile pod njegovim poveljstvom od 12. do 19. julija pobile več kot 8000.

Poveljnik nizozemskih modrih čelad Thom Karremans je prosil za zračno podporo Nata, a razen nekaj obstreljevanj 11. julija večje akcije ni bilo. Bosanski Srbi so grozili s smrtjo nizozemskih modrih čelad, ki so jih zajeli pred tem, ter zahtevali umik Unproforja iz mesta.

Srbske sile so vstopile v skoraj prazno Srebrenico, saj se je v oporišče modrih čelad v bližnjih Potočarih zateklo kakih 30.000 ljudi v upanju, da bodo tam zaščiteni. Okoli 15.000 moških in fantov pa se je v noči po padcu enklave 12. julija odpravilo proti Tuzli na ozemlje pod nadzorom ARBiH v koloni, ki je danes znana kot marš smrti, saj ga je preživela le tretjina. Ostali so umrli v zasedah, zaradi izčrpanosti, velika večina pa se je predala ali so jih zajele sile VRS in nato pobile.

Pobile so tudi moške in fante, ki so jih ločili od žensk, otrok in starejših v Potočarih, kjer je imel v tamkajšnji nekdanji tovarni akumulatorjev sedež Unprofor. O prvih večjih usmrtitvah, po okoli tisoč moških, so poročali 14. julija iz Orahovca in blizu Petkovcev. Do 19. julija 1995 so sile VRS v več množičnih pobojih ubile več kot 8000 Bošnjakov, kakih 25.000 žensk, otrok in starejših oseb pa so iz Potočarov z avtobusi in tovornjaki prepeljali na območje pod nadzorom ARBiH. V pobojih je sodelovala tudi zloglasna srbska paravojaška enota Škorpijoni.