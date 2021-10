Sporočilo Janezu Janši: Zapiranje enostavno ni rešitev

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ostro nasprotujejo napovedi premierja Janeza Janše o morebitnem vnovičnem zapiranju gospodarstva zaradi slabe epidemiološke slike. Zapiranja gospodarstva si ne moremo več privoščiti, so jasni v OZS, saj so številni obrtniki in podjetniki še vedno v fazi okrevanja po dolgotrajnem zaprtju v času epidemije.

»Apeliramo na vlado, naj ne zapira malega gospodarstva. Kot vemo, so bile posamezne storitvene dejavnosti zaprte več mesecev, s tem pa so podjetja utrpela tudi velike izgube. Zapiranje enostavno ni rešitev, saj se bodo številne dejavnosti izvajale na črno, kjer pa se PCT-pogoj niti ne izvaja niti ne nadzoruje. Ocenjujemo, da se bo epidemiološka slika s tem le še poslabšala, česar pa si najbrž ne želi nihče,« ob tem pojasnjuje predsednik OZS Branko Meh.

»Podatki o okužbah so vsak dan bolj alarmantni, a še vedno jih lahko obvladamo z odgovornim ravnanjem slehernega posameznika, doslednim spoštovanjem preventivnih ukrepov, upoštevanjem PCT-pogoja ter okrepitvijo cepljenja. Gospodarstvo ostro nasprotuje vsakršnim idejam o ponovnem zapiranju. To enostavno ni sprejemljivo,« meni generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Aleš Cantarutti. V njihovi zbornici zagovarjajo čim višjo precepljenost prebivalstva proti covidu 19 ter spodbujanje zaposlenih k cepljenju, saj da bo le na ta način mogoče ohraniti odprtost države v naslednjem obdobju.