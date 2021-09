Namesto kazni za žaljenje politikov zdaj globe za žaljenje vseh?

Odbor DZ za notranje zadeve danes še ni določno odločal o predlogu novele zakona o varstvu javnega reda in miru, saj je tik pred glasovanjem predsednik odbora Branko Grims (SDS) sejo prekinil. Je pa večina na odboru podprla dopolnila, ki jih je vložila koalicija, tudi predlog glede globe za žaljenje in nedostojno vedenje, ki ga je razširila na vse.

Globa od 500 do 1000 evrov

Koalicijske poslanske skupine so sicer sprva vložile dopolnilo, ki je predvidevalo globo od 500 do 1000 evrov za tistega, ki »se prepira, vpije ali se nedostojno vede« do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov države in njihovih bližnjih. Takšno ravnanje bi bilo lahko obravnavano kot prekršek tudi, če bi ga na kraju osebno zaznala pooblaščena uradna oseba.

Predlagano dopolnilo deležno kritik

Koalicija pa ga je zamenjala z novim, po katerem so predlog razširili na vse. Z omenjeno globo bi tako po novem dopolnilu kaznovali tistega, ki se »v javnosti prepira, vpije ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine, ki se nahaja na teritoriju Republike Slovenije, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njihovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve«.



V koaliciji so v obrazložitvi kot razlog za predlog navedli intenziviranje groženj posameznikom in skupinam v javnosti. Medtem so bili v delu opozicije kritični tudi do novega dopolnila. Prepričani so namreč, da cilj ostaja enak, in sicer utišanje kritike.



Dopolnilo je bilo na koncu na odboru sprejeto z 10 glasovi za in devetimi proti. Pred glasovanjem o zakonskem predlogu kot celoti, skupaj z sprejetimi dopolnili, pa je predsednik odbora sejo prekinil. Svoje odločitve ni pojasnil, napovedal je le, da bodo člani odbora o nadaljevanju seje obveščeni naknadno.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: