Sporna reforma? Ministrstvo: »Pokojninska reforma ni protidelavska«

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so ostro zavrnili očitke, ki so jih v preteklem tednu izrazili predstavniki Delavske koalicije in Konference sindikatov zavarovalništva Slovenije glede pokojninske reforme. Njihove izjave so označili kot »napačne in zavajajoče«, poudarili pa so tudi, da je reformo podprlo vseh šest sindikalnih central, kar po njihovem kaže na široko podporo socialnih partnerjev. »Zavračamo trditve, ki po nepotrebnem sejejo nezaupanje,« so zapisali v uradnem odzivu.

Reforma je po navedbah ministrstva rezultat obsežnih pogajanj in usklajevanj s številnimi deležniki, vključno s sindikati. »Vlada ni nikogar izločala iz razprav in ničesar ni skrivala. Teza, da sindikalne centrale, ki sodelujejo v socialnem dialogu, ne predstavljajo delavstva, postavlja pod vprašaj celoten socialni dialog med vlado, sindikati in delodajalci,« so poudarili.

70 odstotkov povprečne plače

Ministrstvo zavrača trditev, da je reforma protidelavska. Po njihovih besedah gre za prvo reformo v zgodovini, ki jasno izpostavlja dostojne pokojnine kot temeljni cilj. »Sistem smo zastavili tako, da bo pokojnina znašala približno 70 odstotkov povprečja naših plač v delovni dobi. To je primerjalno glede na druge države in na vse okoliščine v Sloveniji dobro razmerje, ki tudi omogoča stabilnost blagajne,« so navedli.

Ob tem dodajajo, da reforma v večji meri upošteva dejansko plačane prispevke, kar jo naredi pravičnejšo. Opozarjajo, da trditve o škodljivosti reforme in njeni neučinkovitosti nimajo trdnih dokazov. »Resnične težave, kot so prenizke plače in visoke obremenitve, zahtevajo rešitve na drugih področjih, ne v pokojninskem sistemu.«

O napovedih in dodatkih

Ministrstvo se je odzvalo tudi na izračune sindikata zavarovalništva, da bo čez 35 let 80 odstotkov vseh pokojnin nižjih od minimalne plače. Te dolgoročne napovedi označujejo za neutemeljene. »Pokojnine se bodo še naprej usklajevale – deloma z inflacijo in deloma z rastjo plač. Če predpostavimo, da na dolgi rok plače rastejo hitreje od inflacije, bo uskladitev pokojnin višja od uskladitve minimalne plače,« so pojasnili.

Zavračajo tudi trditev, da bo inflacija izničila zimski dodatek. Ta naj bi se začel pri 150 evrih, v petih letih pa naj bi zrasel na 250 evrov in se nato usklajeval z inflacijo, kar pomeni, da ga ta ne more izničiti. Prav tako zagotavljajo, da varstveni dodatek ostaja socialna pravica za vse z nizkimi dohodki, zato označujejo kot neodgovorno izjavo, da ga bomo »čez 30 let potrebovali vsi«.