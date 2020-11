Gimnazijci na okopih: v ukrepih sporni člen glede vpisa in mature

Skupnost splošnih gimnazij Slovenije je na ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec naslovila zahtevo za umik 55. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida 19 (PKP6), češ da »diskriminira gimnazijce, ki zaključijo srednjo šolo s splošno maturo, saj v epidemiološki situaciji omogoča izenačitev vpisnih pogojev med dijaki poklicne mature in splošne mature ter tako v privilegiran položaj postavlja en del srednješolske populacije – maturante poklicne mature.«



»Vlada je sledila strokovni oceni Nakvisa, da se v oteženih epidemioloških razmerah s tem ukrepom pomaga ciljnim skupinam in visokošolskim zavodom pri vpisu. Ker je del omenjenih skupin izrazil odklonilno mnenje do tega ukrepa, v okviru zakonodajnega postopka ne bomo vztrajali pri njegovi obravnavi,« so na našo prošnjo za pojasnilo odgovorili z ministrstva, ki tako ne bo vztrajalo pri rešitvi, po kateri bi se v času epidemioloških razmer izenačili pogoji poklicnih in splošnih maturantov za vpis na fakultete. Predlog je diskriminatoren Osnutek šestega protikoronskega zakona v 55. členu med drugim prinaša tudi rešitev, po kateri bi se lahko dijaki s poklicno maturo v času spremenjenih epidemioloških razmer vpisali na univerzitetni študijski program ne glede na strokovno področje, na katerem so pridobili srednjo strokovno izobrazbo. Do zdaj je veljalo, da se je na univerzitetni študij lahko vpisal dijak s poklicno maturo in izobrazbo z istega strokovnega področja.



V Državnem izpitnem centru, Skupnosti splošnih gimnazij in v stranki SD menijo, da je predlog, ki praktično omogoča izenačitev vpisnih pogojev za maturante poklicne in splošne mature, do slednjih disktiminatoren. Kot so danes navedli, od vlade pričakujejo umik predlaganega 55. člena iz predloga šestega protikoronskega zakonskega svežnja. Po mnenju Državnega izpitnega centra predlagana rešitev povečuje diskriminacijo v odnosu do kandidatov z opravljeno splošno maturo.