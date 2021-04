Spori v Desusu: bodo tri poslance izključili iz stranke?

FOTO: Voranc Vogel, Delo

Desus sicer 19. junija čaka volilni kongres, že tretji v letu in pol. Januarja lani je tedanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec premagala dolgoletnega predsednika Karla Erjavca, a je po nesoglasjih v stranki in očitkih na njen račun glede plačil gostovanj po Sloveniji septembra lani odstopila. Desus je na kongresu za predsednika nato ponovno izvolil Erjavca, ki je stranko popeljal iz koalicije Janeza Janše. Po neuspešni konstruktivni nezaupnici z njegovo kandidaturo za predsednika vlade ter po nesoglasjih s strankinimi poslanci je Erjavec marca letos odstopil.



Začasno vodenje stranke je prevzel podpredsednik Anton Balažek, po njegovem odstopu s tega mesta kmalu zatem pa Čoklova. Nesoglasja s poslanci, ki so v DZ zavzeli zmerno opozicijsko držo, so eskalirala.



Rok za vlaganje kandidatur za junijski kongres je 24. april. Za zdaj sta kandidaturo napovedala Ljubo Jasnič in Srečko Felix Krope.

Dopoldne se je sestalo ožje vodstvo Desusa, sledita pa še izvršni odbor in svet stranke. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je v popoldanskih urah že sestal izvršni odbor Desusa, ki se ga udeležujejo tudi trije njihovi poslanci.Vodja poslancev Desusje pred zasedanjem organov stranke, ki razpravljajo o javnih nesoglasjih med poslanci in začasno vodjo Desusa, dejal, da so odprte vse možnosti. Tudi ta, da Čoklova predlaga izključitev poslancev iz Desusa. Predsednik svetapa je zatrdil, da takega morebitnega predloga ne bo dal na glasovanje. Po Urhovem prepričanju v Desusu še lahko dosežejo enotnost. »Smo vendar zreli ljudje in bomo znali to urediti.«Jurša je na vprašanje, ali bodo danes še poslanci Desusa, odvrnil, da bodo poslanci do konca mandata. Glede tega, koga v stranki vidi za podpornike, pa je dejal: »Mi nimamo nobenih podpornikov. Smo poslanska skupina v tej stranki in temu primerno se tudi obnašamo.« O tem, ali je poslanska skupina dolžna polagati račune vodjem stranke, pa je dejal, da »če sooblikuje politiko stranke, je zgodba lahko uspešna. Če vsakdo zastopa svoje interese, pa ne. Poslanec je predstavnik vsega ljudstva in slednjemu tudi odgovarja.«Da so vse možnosti odprte, je ob prihodu povedal tudi. Zatrdil je, da ne bo zapustil poslanske skupine, tudi če bi ga izključili iz stranke. »Kot poslanska skupina smo organizirani po poslovniku o delu DZ,« je dodal.Poslanci Jurša, Simonovič inso namreč konec minulega tedna prek odvetnika od Čoklove zahtevali preklic njenih izjav o njihovem ravnanju, zlasti glede tega, da »bo treba nad poslance s palico, da so korenčki premalo in da so kot pobalini«. Čoklova pa je prek svoje odvetnice sporočila, da izjav ne bo preklicala.V minulem tednu so se pojavile tudi špekulacije, da naj bi o kandidaturi za vodenje Desusa razmišljal predsednik DZ, ki je nedavno z dvema poslanskima kolegoma zapustil SMC. Zorčič je pred nekaj dnevi na vprašanje STA, ali drži, da naj bi se z nekaterimi nezadovoljnimi člani SMC pridružili Desusu, odgovoril, da so to ugibanja in je prezgodaj napovedovati morebitna povezovanja. Na dodatno vprašanje, ali je v igri njegova kandidatura za vodenje Desusa, pa je odgovoril, da tega ne komentira.