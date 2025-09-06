Spor med gasilci?! PGD Moste mora spremeniti logotip, ljudje ogorčeni: »Mene bi bilo sram«

V slovenskih gasilskih vrstah je završalo. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Moste je bilo primorano javno objaviti, da bo spremenilo svoj logotip, ker je v njem že petnajst let uporabljalo zaščiteni slogan drugega društva – »Naš prosti čas za vašo varnost«.

Slogan uporabljali v dobri veri

PGD Moste je pojasnil, da so slogan prvič vključili v svoj logotip leta 2010, torej leto dni po tem, ko ga je PGD Prebold registriral kot blagovno znamko. »Pravno gledano smo neupravičeno uporabljali navedeno besedilo, za kar se opravičujemo,« so zapisali v obvestilu. Dodali so, da je bil logotip izdelan brezplačno in v dobri veri, zato so ga z občutkom ponosa uporabljali na gasilskih vozilih, oblekah, opremi, spletni strani in dopisih.

Ko je PGD Prebold letos spomladi poslal uradni poziv k prenehanju uporabe slogana, so Mostarji odgovorili z opravičilom in prošnjo, naj jim dovolijo nadaljnjo uporabo. Razlog: sprememba bi pomenila velik finančni zalogaj, saj društvo še vedno odplačuje kredit za nov gasilski dom.

Toda konec junija so prejeli jasen odgovor – do konca leta 2025 morajo slogan dokončno umakniti iz uporabe.

»Smo bratje v ognju in dimu, pa se kregamo zaradi besed«

Vodstvo PGD Moste je odločitev sprejelo in že napovedalo spremembo logotipa. Ob tem pa so izrazili razočaranje: »Ali je res potrebno, da se med gasilskimi društvi spopadamo za slogane, namesto da bi skupaj krepili ugled gasilstva?«

Na družbenih omrežjih se vrstijo čustveni komentarji. Ena od prebivalk Prebolda je zapisala: »Nisem gasilka, spoštujem pa vsakega, ki to je! Sem pa Preboldčanka in se res opravičujem za nastalo situacijo. Do tega ne bi smelo priti, že tako Slovenija ne drži več skupaj kot nekoč ... da pa se je razkol začel še pri gasilcih, mi pa poka srce.«

Drugi dodajajo: »Žalostno, vendar resnično … smo bratje v ognju in dimu, pa se zdaj peremo zaradi par besed.«

Številni menijo, da zaščita slogana sploh ni smiselna: »Gotovo ni njihova intelektualna lastnina, saj ne izhaja od tam, ampak drugje in veliko pred njimi … Mene bi bilo sram na njihovem mestu.«

Nek prostovoljni gasilec je bil še ostrejši: »Edina blagovna znamka slovenskih gasilcev je pomoč soljudem v nesreči. To, kar se zadnja leta dogaja v gasilstvu – tekmovanje, kdo ima večji in novejši avto, kdo bo prvi objavil slike … zdaj pa še take nebuloze. Kakšen zgled dajemo zanamcem?«

Pojavljajo se celo posmehljivi zapisi o »kitajskih izdelkih s tem napisom« in ironične pripombe: »Mogoče bo kak plato čokoladic pomiril užaljene inovatorje.«

Brez zmagovalca

Veliko komentatorjev poudarja, da je situacija žalostna in nevredna gasilskega poslanstva: »Namesto da bi gasilci skupaj negovali pristno tovarištvo, si sami grenimo življenje in delamo stroške. Pri takšnih zadevah ni zmagovalca.«

PGD Moste bo kljub vsemu odločitev spoštoval in do konca leta pripravil nov logotip. »Četudi bo to pomenilo veliko prostega časa operativnih gasilcev in dodatna finančna sredstva, bomo sklep dosledno izvedli,« pravijo in dodajajo svoj gasilski pozdrav: Na pomoč!