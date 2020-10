Spopad v oddaji: Dragi moj Miha, včeraj nismo rušili vlade

Han: Kakšen signal dajemo s tem mladim?

Poslanec Leviceje na seji državnega zbora ta teden povzročil kar nekaj razburjenja med poslanci in v širši javnosti. Med razpravo o predvidenem zakonu o obrambi je med drugim dejal: »To je zakon, ki potrebuje dvotretjinsko večino. Državljanke in državljani, gospe in gospodje. Če bi opozicija držala skupaj, bi ta škodljivi zakon proti vojakom, ki legalizira kadrovsko korupcijo, lahko zrušili – pa ga ne bomo. Veste, zakaj? Ker Socialni demokrati kolaborirajo s fašistoidno vlado.« Na to se je takoj ostro odzval poslanec SD, ki je zahteval opravičilo. Kordiš tega ni storil.V oddaji 24ur zvečer sta se soočila Han in Kordiš in tudi tokrat je bila razprava precej burna. »Če bo kdo od opozicijskih kolegov lažje spal, se lahko tudi opravičim, ker imamo en veliko večji primer. To je vlada Janeza Janše,« je dejal Kordiš. Pri sprejemanju tega zakona, kjer je bila potrebna dvotretinjska večina bi morala namreč po njegovem mnenju »opozicija stopiti skupaj in ta zakon zrušiti«. Je pa priznal, da je z besedo kolaboracija malce pretiraval.Han je izrazil strinjanje, da mora opozicija sodelovati, a kadar pa se gre za vsebino, pa je to po njegovem mnenju bolj pomembno kot to, da nekoga zrušiš. Fašisti in kolaboracija so po mnenju Hana hude besede, ki ne sodijo nikamor, kaj šele v parlament. »Kakšen signal dajemo s tem mladim, ki se želijo vključevati v politiko?« Spomnil je, da je v preteklosti Levica večkrat glasovala tako kot SDS, vendar jih Socialni demokrati nikdar niso označili za kolaborante s to politično opcijo. »Dragi moj Miha, včeraj nismo rušili vlade, glasovali smo o zaprtju trgovin ob nedeljah, nismo glasovali o vladi Janeza Janše, ampak o zakonu v obrambi, ki vojakom prinaša nekaj dobrega,« je med drugim dejal Han.