Spopad Luke Mesca in Gregorja Periča na javni televiziji

Ali je državni zbor opravilno sposoben? »Jaz mislim, da je,« je v oddaji Studio City na RTV Slovenija dejal poslanec SMC Gregor Perič. In to kljub temu, da koaliciji ni uspelo razrešiti predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča ali potrditi dnevnega reda redne seje. Poslanec je pojasnil, da je do zapletov prišlo, ker je bilo nekaj poslancev iz opravičljivih razlogov odsotnih. Po njegovih besedah so se na kolegiju dogovorili in potrdili načrt, tako da seje bodo, dodaja pa še, da je čas nepotrebnega napenjanja mišic mimo.



Na drugi strani je Luka Mesec, poslanec opozicijske Levice, prepričan, da državni zbor ni opravilno sposoben, saj se že zadnjih nekaj mesec pogovarjajo, komu bo uspelo zbrati dovolj glasov, zaradi česar izpadejo relevantne stvari. Ne glede na to Perič vztraja, da imajo večino, to pa da se bo pokazalo, ko preidejo na vsebino in se bodo potrjevali zakoni. Mesec je na Peričeve besede odvrnil, da naj bi bila vlada v demokratični ureditvi v službi ljudstva, ljudstvo pa da ji po raziskavah nasprotuje, saj ima le 30-odstotno podporo.



»Imamo koalicijo v parlamentu, ki pa ni ne živa ne mrtva. Ni živa, ker ne more ničesar relevantnega sprejeti, ni pa mrtva, ker se vedno najde 46 poslancev, ki jih je strah volitev in omogoča tej vladi, da životari naprej. Rešitvi sta dve: gremo na volitve ali pa bomo to mučenje še naprej gledali,« pravi Mesec.



Perič meni, da tudi ko ni Janez Janša na oblasti, leva sredina razvojnih korakov in reform ne zmore narediti: »Tako da kazati s prstom samo na en konec in hkrati ne biti dovolj kritičen do samega sebe, je malo 'mimo' in tudi ljudje, mislim, počasi to spoznavajo.« Glede ustavne obtožbe je odvrnil, da so možnosti za njen uspeh nične. Mesec je Peričeve očitke o premalo kritičnosti do drugih zavrnil.



Nastop obeh poslancev v oddaji na javni televiziji je sicer zaznamovalo precej skakanja v besedo, pogovor pa se ni ustavil niti, ko jo je voditelj skušal zaključiti.

