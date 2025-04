Spominjamo se upora proti okupatorju leta 1941

V Sloveniji danes praznujemo državni praznik, dan upora proti okupatorju. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes položila venec k spomeniku OF v Rožni dolini v Ljubljani, osrednja državna proslava pa je že v petek potekala v Tržiču, tudi drugod po državi so se že zvrstile številne občinske in regionalne slovesnosti.

Ob državnem prazniku, ki je bil v preteklosti imenovan dan Osvobodilne fronte, se Slovenija spominja dogodkov leta 1941, ko so sile osi na čelu z nacistično Nemčijo 6. aprila 1941 napadle Jugoslavijo in jo vključno s Slovenijo okupirale. Slovensko ozemlje so razdelili med okupatorke Nemčijo, Italijo in Madžarsko. Območje petih naselij v okolici Brežic je okupirala tudi hrvaška fašistična NDH.

Največja odločitev tedanjega časa

Slovenci so se odločili upreti in 26. aprila 1941 so predstavniki Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, Sokolov in kulturnih delavcev na srečanju v hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani ustanovili protiimperalistično fronto.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je na petkovi državni proslavi poudarila, da je bila odločitev za upor proti okupatorju največja odločitev tedanjega časa. Zahtevala je junaštvo in prelom s preteklostjo, v težkih razmerah pa je »posejala seme slovenske državnosti«, je dejala. Poudarila je, da je vsako leto na ta dan v ospredju razmislek o pomenu upora za slovenski narod.