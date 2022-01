Spomini med glinenimi piskri

Pred več kot 100 leti je bilo življenje na podeželju v deželi ob Muri drugačno, kot je danes. Kmečke domačije so bile zidane iz ilovice in krite s slamo, v mestih pa so bile že zidane z opeko. Za preživetje družin so se pač znašli vsak po svoje, saj so bili tisti čas na vaseh številni obrtniki in mojstri, kot so kolarji, kovači, mlinarji.

Posodje so pogosto uporabljali tudi za obredne namene.

Domala vsi izdelki, ki so jih gospodinje uporabljale v kuhinji, pa so bili iz lesa ali gline. Sčasoma so si družine nabavile še preostale kuhinjske pripomočke iz litoželeza, stekla, emajla, pločevine in nazadnje iz plastike. Iz tistih časov je ostalo veliko posode, ki jo hrani Pomurski muzej v Murski Soboti. V soboškem gradu so minule dni pripravil razstavo Pomanjkanje, zadostnost in izobilje s podnaslovom Prehranska dediščina Pomurja. Na ogled so postavljeni različna posoda za peko, kuhanje, kuhinjski pripomočki, posoda za shranjevanje pijače, posoda za serviranje, jedilni kuhinjski pripomočki.

Del razstave je dan na prekmurskem pozvačinu, gostiji in vsem, kar je povezano z gostijo, kot so pečeni bosman, ženitvenske pogače. Na ogled je postavljena posoda za pripravo smetane in putra – masla. Pa posodje za pijačo, lončene steklenice, sodčki za vino iz prazgodovinskega obdobja. Na ogled je spleteni koš za shranjevanje fižola. Posebno mesto je našla lončena posoda iz leta 1899, v kateri je bila shranjena moka, pa lončeni lonec s pokrovom, v katerem so shranjevali meso, čeber za tünko.

Posodo iz preteklosti hrani Pomurski muzej v Murski Soboti.

Poseben prostor na razstavi ima tudi leseni možnar za ročno phanje prosa in ajde iz prve polovice 20. stoletja, ki izvira iz Dolinskega v okolici Beltincev. Preostali eksponati so iz Prekmurja, Prlekije in Podravja – Slovenskih goric – in Porabja na Madžarskem. Etnologinja iz Pomurskega muzeja Jelka Pšajad ob tem poudarja odnos do hrane, ki je danes drugačen; čeprav je je v trgovinah v izobilju, ima ne glede na izvor slab okus, pri čemer je na trgu vse manj zdrave hrane in hrane z geografsko označenim in zaščitenim poreklom.