Spomin na princa karnevala (FOTO)

Društvo Koranti demoni iz Varej je 20 let delovanja proslavilo z jubilejno prireditvijo. Vsaka obletnica je dragocena – pa naj bo manjša ali večja. V tej se skriva veliko dobrega, lepega in plemenitega ter spoštovanja vrednega. Obletnica odseva ogromno prostovoljnega dela, naporov, pa tudi radosti. Zagotovo ne gre brez smelih, inovativnih, ustvarjalnih in srčnih ljudi. Zgodba o pustovanju je zgodba o človeški družbi in kulturi ter življenjskem slogu zgodovinskih obdobij.

Ljudski pevci iz Jablovca.

Prireditev je potekala pod šotorom, postavljenim ob Poslančečevi domačiji, kjer imajo svoj enološki muzej in društvene prostore. Spregovorili so župan občine Videm Branko Marinič, predsednik društva Mirko Slatič je orisal delovanje društva, predsednik Zveze kurentov Aleš Ivančič, svetnik občine Videm, predsednik KS Dravci-Soviče-Vareja in predsednik ŠD AS Bojan Merc. Podpredsednik društva Rudi Topolovec je poskrbel, da so vsi prejeli zbornik, v katerem so omenjeni pomembni dogodki in ljudje, ki so s svojim delom pustili trajni pečat pri razvoju društva. Zbornik je zapis prehojene poti skozi dve desetletji, zapis razvoja društva, gradnje lastnih prostorov in dokaz o druženju članov. Nastajati je začel v lanskem letu, ko so na seji upravnega odbora sprejeli sklep, da pisno strnejo svojo pot na pobudo takratnega predsednika Darka Cafute. Z minuto molka so počastili spomin na 17. princa Ptujskega karnevala, ki je marca umrl v tragični nesreči v gozdu.

Ljudske pevke FD Lancova vas.

Sledilo je podeljevanje zahval vsem nastopajočim, govornikom in gostom od blizu ter daleč. Prav posebej pa so se želeli zahvaliti vsem petim sekcijam, ki delujejo v okviru društa: sekciji koranti, ki jo vodi Dejan Weingartner, sekciji rusa pod vodstvom Uroša Gaiserja, Rudiju Topolovcu, ki vodi sekcijo oračev, Sonji Krajnc, ki vodi letno karnevalsko sekcijo, ter Tadeju Drevenšku, ki vodi športno sekcijo. Zahvalili so se tudi najstarejšemu korantu, članom upravnega in uredniškega odbora ter ustanovitelju Kulturnega, turističnega in etnografskega društva Koranti demoni pa tudi očetu in mami pokojnega Darka.