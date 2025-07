Spomin na dan, ko so rudarji povzdignili glas (FOTO)

V Letnem gledališču Limberk v Grižah je tudi letos potekala tradicionalna prireditev ob dnevu slovenskih rudarjev. Pripravilo jo je Etnološko društvo Srečno s soorganizatorji, ki se zavedajo pomena ohranjanja rudarske tradicije krajev v Spodnji Savinjski dolini.

Spomin na stavko

Udeleženci so se najprej zbrali pred Domom svobode Griže, kjer so rudarji ob zvokih združenih pihalnih godb Liboje in Zabukovica prejeli tudi rdeče nageljne in nato v povorki, ob igranju koračnice in z zastavonošami na čelu, odšli v letno gledališče. V povorki so bili tudi uniformirani rudarji iz Laškega in drugih krajev Savinjsko-Šaleške doline, sodelovale so libojske mažoretke, ki delujejo že od leta 2013.

Prireditev se je začela z rudarsko himno, nato pa je moderatorka Eva Kveder na kratko predstavila zgodovino rudarjenja. »Rudnika v Libojah in Zabukovici sta bila v preteklosti pomembna gospodarska subjekta, saj je bilo leta 1947 tam zaposlenih 650 delavcev. V obeh rudnikih skupaj je bilo izkopanih kar 4,5 milijona ton rjavega premoga. Rudnik v Zabukovici so zaprli pred 60 leti, v Libojah pa pred 54 leti,« je povedala in dodala, da se z dnevom slovenskih rudarjev ohranja spomin na petdnevno gladovno stavko, ki je potekala med 2. in 7. julijem leta 1934, ki so jo začeli zasavski rudarji.

Prvi v vrsti

Praznik v Grižah ima posebno rudarsko ime, šaht tag oziroma dan ob jašku. O tem je spregovoril tudi vodja rudarske čete in predsednik Etnološkega društva Srečno Ivan Grobelnik - Januš: »Letos mineva že 91 let, odkar so predani in pokončni rudarji povzdignili glas proti izkoriščanju in neprimernim delovnim razmeram. Rudarji so bili velikokrat prvi v vrsti, ko je bilo treba pristriči peruti izkoriščevalcem, solidarno so podprli delavce drugih panog v zahtevah za spoštovanje pravic. Vedno so bili pripravljeni priskočiti na pomoč posameznikom in s prostovoljnim delom prispevali h gradnji pravičnejše in boljše družbe, ki naj bi vsem omogočila kakovostno, dostojno in seveda tudi kulturno preživljanje prostega časa. Bili so med ustanovnimi člani godb, dramskih skupin, pevskih zborov, planinskih društev, prostovoljnih gasilcev in še bi lahko našteval.«

Nato je po starem izročilu iz 16. stoletja, ko so v čeških in slovaških rudnikih uvedli svečano sprejemanje novincev, prevzel oblast nad proslavo in izvedbo običaja ob pomoči veteranov Janeza Dolinarja, Zdenka Goričana in Leona Grobelnika, ki je bil imenovan za vodjo novincev, hkrati pa je opravil častni skok čez kožo, s katerim je pokazal tokratnemu novincu Martinu Potočniku, kako mora opraviti nalogo. Še pred začetkom obreda so imenovali postreščka, fiskusa, ki je skrbel za pivo za vse akterje prikaza običaja. Tudi tokrat je to nalogo uspešno opravljal Božo Trnovšek.

Sledil je pester kulturni program, ki so ga poleg združenih godb Zabukovica in Liboje pod vodstvom kapelnika Gašperja Smisla in libojskih mažoretk obogatili še trio Ubrane strune in vokalna skupina Zabukovčani ter večkrat nagrajeni mladi harmonikar Matevž Kveder. Predsednica KS Griže in kulturnica Markovič je tudi tokrat postregla z izvirno recitacijo, posvečeno rudarjem, rudarjem pa je ob prazniku čestital tudi podžupan Občine Žalec Roman Virant. Druženje se je nadaljevalo ob knapovski malici, kranjskih klobasah, jabolčniku, pivu … tako kot nekoč. Čez leto osorej pa bo znova oživela ta lepa tradicija z geslom Naj živi nam večno, naš rudarski Srečno.

Navdušil je tudi mladi harmonikar. FOTO: Darko Naraglav

Rudarski praznik je postregel s pestrim programom. FOTO: Darko Naraglav

Vsako leto ob prazniku družno zaigrata obe godbi. FOTO: Darko Naraglav

Vokalna skupina Zabukovčani FOTO: Darko Naraglav

Skok čez kožo novinca Martina Potočnika FOTO: Darko Naraglav

Libojske mažoretke ob prihodu v Limberk FOTO: Darko Naraglav