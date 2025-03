Spodnja Savinjska dolina: v nekdanji kovačnici bodo točili pivo (FOTO)

Upravno, gospodarsko in kulturno središče Spodnje Savinjske doline je dobilo še eno turistično zanimivost z bogato kulinarično in pivsko ponudbo. Zanjo je zaslužno podjetje Gom – Tech Igorja Gominška, ki je že pred časom kupilo najstarejšo hišo v Žalcu, v kateri je več kot 200 let delovala Zotlova kovačnica.

Nova turistična in gostinska pridobitev Pivnica Kovačija stoji v neposredni bližini svetovno znane fontane piv, v starem mestnem jedru, kjer je več zgradb, ki kažejo značilnosti pozne gotike, kot so arkade in portali. Zotlova kovačija izvira iz 16. stoletja, prvi znani zapiski o njej so iz leta 1580. Iz tistega časa so značilni tlak, grebenasti obok v veliki veži, klet in gotsko prirezan polkrožni kamniti portal.

Najstarejša v Žalcu, iz 16. stoletja

Tudi notranjost ima muzejsko podobo.

1802. je v hiši začela delovati Zotlova kovačnica.

Igor Gominšek se je s spoštovanjem lotil preureditve večstoletnega objekta.

Zdajšnjo podobo je zgradba dobila leta 1840. V 16. stoletju je bila v njej nekaj časa protestantska kapela, od 1802. in vse do pred nekaj leti pa je v njej delovala Zotlova kovačnica z ohranjenim prvotnim kovaškim ognjiščem. To daje prenovljenim prostorom poseben nostalgičen pridih.

Odločitev za nakup je bila velik izziv za Igorja Gominška in njegovo podjetje, ki se sicer ukvarja z izdelovanjem in pokrivanjem streh: »Preprosto povedano sem se za ta projekt odločil, ker sem v njem videl potencial za popestritev turistične ponudbe Žalca. Dejstvo je, da gre za objekt, ki ima večstoletno zgodovino in je izjemnega pomena za našo arhitekturno, bivanjsko, rokodelsko, kulturno dediščino. K odločitvi je nedvomno pripomogla že deseto leto delujoča svetovno znana fontana piv Zeleno zlato, ki stoji nasproti našega objekta in je Žalec postavila na svetovni turistični zemljevid. S kulinarično in pivsko ponudbo tudi mi dodajamo pomemben prispevek k prepoznavnosti mesta. Zame osebno pa je projekt tudi uresničitev dolgoletne želje, da staroselci in sploh občani našega malega mesta dobimo lokal, kjer se bomo srečevali in družili ob raznovrstnem pivu in kulinaričnih dobrotah. Najbrž bo ponudba zanimiva tudi za druge obiskovalce, ki bodo prišli v Žalec spoznat svetovno znano fontano piv in druge znamenitosti Savinjske doline.«

Kovaška peč in nakovala

Hiša in trg sta spomeniško zaščitena, zato so se morali pri ureditvi objekta dosledno držati napotkov Zavoda za spomeniško varstvo Celje. Vsa dela, od dizajna do uporabe materiala, so potekala pod njihovim nadzorom.

Križnogrebenasto obokana vhodna veža iz 16. stoletja

S kulinarično ponudbo bodo zadovoljili vse okuse.

»Imeli smo res dobrega arhitekta, domačina Rastija Tratnika. Hiše nismo smeli spreminjati, ampak smo prostore samo preuredili v gostinski lokal. Zato ima notranjščina več različnih prostorov, od kleti, dveh jedilnic, točilnice, avle do kuhinje, ki se navezujejo na vstopno vežo – avlo z obokanim stropom,« pove sogovornik.

V dveh jedilnicah in prostoru, kjer je velik točilni pult, je za goste na voljo več kot 120 sedežev, več kot 30 tudi na letnem vrtu, sicer pa se najde še kak kotiček, saj je stavba zelo razgibana, hkrati pa je na vsakem koraku čutiti pridih tradicije in nekdanje namembnosti.

Na zdravje novi gostinsko-turistični pridobitvi!

Zgradba je glede na zgodovino in arhitekturo nekakšen muzej, zdajšnja ureditev pa s številnimi kovaškimi predmeti, vključno z velikimi nakovali in ostankom nekdanje peči za segrevanje železa in njegovo obdelavo, to samo še nadgrajuje. K muzejskemu videzu pripomorejo tudi panoji, ki predstavljajo zgodovino Žalca in njegov razvoj.

Ena od jedilnic v nekdanji kovačiji, ki ohranjajo staro podobo.

Žalec je središče hmeljarstva, zato njihova ponudba temelji na najrazličnejših vrstah piva. Na voljo so izdelki domačih savinjskih kraft pivovarn in drugih slovenskih ter tujih znamk. Seveda tudi vsa druga ponudba, od vina do drugih alkoholnih in brezalkoholnih pijač. V povsem novi kuhinji pripravljajo domače tradicionalne jedi, značilne za ta del Slovenije, pa tudi druga območja, s ponudbo lahko zadovoljijo želje in navade vseh gostov.

Spomin na kovaške čase

»Ob vsem tem ne bo manjkalo organiziranih tematskih dogodkov. Pa naj bo to v povezavi s spomeniškim varstvom, zgodovino Žalca, kulinariko … predstavljali se bodo tudi pivovarji, vinarji, mojstri žganjekuhe, kulturniki in drugi ustvarjalci. Skratka, to bo točka za druženje in lepšanje življenja vseh generacij,« še poudari Gominšek ob odprtju nove pridobitve, ki sta jo blagoslovila župnik Vlado Bizjak in vikar Ivan Šelih.