Spodbudne napovedi: ukrepi so učinkovali

Izteklo se je 11-dnevno zaprtje države, ki je očitno doseglo učinek. Po navedbah nove projekcije Instituta Jožef Stefan (IJS) namreč »epidemija ne raste več, kar pomeni, da so ukrepi zapiranja države prijeli«. Ob tem IJS v objavi na svoji spletni strani dodaja, da bomo kljub temu mogoče v torek prešli nazaj v rdečo fazo, ker bo iz sedemdnevnega povprečja pozitivnih testov izpadel praznični velikonočni ponedeljek.



Danes se sicer izteka začasno 11-dnevno zaprtje države, v katerem so veljali strožji omejitveni ukrepi. V tem času so bili med drugim ponovno zaprti šole in vrtci, razen za nujno varstvo, na prostem so bile do sobote obvezne maske. S ponedeljkom bodo za vso državo veljali ukrepi, ki so predvideni za rdečo fazo, čeprav je država trenutno glede na vladni semafor še v oranžni fazi oz. je na meji med oranžno in rdečo fazo. Število hospitaliziranih bolnikov je namreč nižje od 1000, prav tako je nižje od 1000 sedemdnevno povprečje potrjenih primerov.



Glede na podatke, objavljene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je bilo s prvim odmerkom cepiva proti covidu 19 cepljeno 332.650 oseb, z dvema pa 121.862 oseb oz. 5,8 odstotka prebivalcev.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: