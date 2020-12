Spodaj Jezušček, zgoraj Kranj (FOTO)

V slovenski tradiciji izdelovanja jaslic imajo posebno mesto Gasparijeve slovenske narodne jaslice. Upodabljanje Kristusovega rojstva se sicer začne že v starokrščanskih katakombah in tudi pozneje. Slikovno je pri nas morda najstarejša upodobitev Kristusovega rojstva na pečatniku benediktinskega samostana v Gornjem Gradu iz 13. stoletja. Vendar to še niso bile jaslice, kakršne imamo v mislih, plastične ali žive, doma ali v cerkvi. Pri nas so prve postavili v Ljubljani jezuiti leta 1644. Tradicija proti kičuČasi po prvi svetovni vojni niso bili najbolj rožnati, a jaslice so želeli imeti vsi. Po tem se je 36-letni in že ...