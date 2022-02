Splošna stavka že 9. marca? To je napovedal Štrukelj

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na četrtkovem sestanku soglasno sprejel sklep, da pozove preko 32.000 članov in članic, zaposlenih v šolah, vrtcih in univerzah, da glasujejo o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju. »Ko bo stavka izglasovana, bomo delodajalcu posredovali natančne strokovne zahteve,« je dejal na današnji novinarski konferenci dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. V kolikor bodo šolniki za, bodo stavkali 9. marca.

Zahtevajo višje plače

Šolniki zahtevajo dvig plač vseh skupin zaposlenih v visokem šolstvu (D1, H in J) za šest plačnih razredov. Dopolnitve pa so po njihovih besedah nujno potrebne tudi za ureditev mednarodno primerljivih pogojev dela v visokem šolstvu. Želijo tudi takojšnjo sklenitev sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki nastaja ob obvladovanju epidemije v vrtcih, šolah in vseh izobraževalnih zavodih. »Ljudje so na koncu z močmi, vedno več jih je na bolniških in v karantenah in tako ne gre več naprej,« pravil Štrukelj.