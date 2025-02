Splošna bolnišnica Celje opozarja! Porast gripe in covida-19, zaostrujejo ukrepe

V Splošni bolnišnici Celje opozarjajo, da smo še vedno v času poslabšanja epidemioloških razmer in porasta virusov gripe, covida-19 in drugih respiratornih obolenj, kar lahko ob povečanem številu obiska urgence vodi v morebiten prenos okužb. Ob tem vse vljudno pozivajo, naj tehtno presodijo nujnost obiska urgentnega centra Celje.

»Zaradi zimskih razmer preživimo več časa v zaprtih prostorih, kar znatno poveča možnost za širjenje virusnih obolenj,« so v celjski bolnišnici zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem pa tudi danes beležijo povečan obisk na internistični prvi pomoči v urgentnem centru Celje, kar lahko vodi v morebiten prenos okužb.

»Nemudoma poiščite pomoč, če ...«

V primeru slabšega počutja vsem priporočajo, da skrbno spremljajo svoje zdravstveno stanje, poskrbijo za zadosten vnos tekočin in po potrebi uporabijo zdravila za zniževanje telesne temperature. »Če se vaše zdravstveno stanje ne izboljša, se obrnite na svojega izbranega zdravnika,« so zapisali. Ob resnih zdravstvenih težavah ali življenjsko ogrožajočih stanjih pa naj nemudoma poiščejo zdravniško pomoč, so poudarili.

Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo

V bolnišnici še vedno velja tudi prepoved obiskov odraslih hospitaliziranih bolnikov in omejitev obiskov hospitaliziranih otrok na eno zdravo odraslo osebo, če otrok že ni hospitaliziran skupaj z zdravo odraslo osebo. Na ginekološko-porodniškem oddelku so obiski dovoljeni le zdravim očetom novorojenčkov.

Obiskovalcem priporočajo še razkuževanje rok in uporabo zaščitne obrazne maske.