Spletke: zablokirala vhod in zamenjala ključavnice

Hišnik spregovoril

V občini Šmarješke Toplice zdaj odmeva poteza bivše županje, ki je hišniku naročila menjavo ključavnic, da bi svetnikom preprečila izredno sejo, ki so jo sklicali sami. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nimajo več poklicnega župana

Aleksander Durič je bil občinski svetnik in prvopodpisani pod zahtevo za izredno sejo, ki je potem potekala v gasilskem domu. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

ključavnice je moral po navodilu takratne županje zamenjati hišnik.

Po zadnjih lokalnih volitvah v občini Šmarješke Toplice zapletom kar ni videti konca. Po tesnem izidu, preštevanju glasovnic, pritožbah in aferi z nepooblaščenim brskanjem po eDavkih, za kar je poskrbela kar nekdanja županja, je zdaj v javnost prišla še ena njena vse prej kot poslovna poteza, ki bi jo lahko imenovali tudi nedopustno spotikanje demokracije. Novembra 2018 je namreč hišniku naročila menjavo ključavnic, s čimer je od ljudstva izvoljenim predstavnikom oblasti preprečila, da bi imeli izredno sejo občinskega sveta v kulturni dvorani. A hišnik je tik pred izbruhom koronavirusa v pisni izjavi povedal, kaj se je pravzaprav zgodilo.»Županja Bernardka Krnc je v tistem času naročila zamenjavo štirih ključavnic, torej od glavnih vhodnih vrat v dvorano, dvojih notranjih vrat v dvorano in zunanjih v dvorano. Predložila mi je štiri ključavnice, pred peti zunanji vhod v dvorano pa sem moral, po njenem navodilu, parkirati službeni avto in tako onemogočiti odpiranje vrat. Takoj naslednjega dne zjutraj sem dobil navodilo, da ključavnice ponovno zamenjam in zadevo povrnem v prvotno stanje.« Tako piše v izjavi, uradnem zaznamku, ki ga je hišnik podal v prostorih občine.»Izkazalo se je to, kar smo predvidevali že takrat, da je dala županja, ki je poskušala preprečiti izredno sejo, ta je bila sklicana povsem v skladu s poslovnikom, zamenjati ključavnice. Že takrat se mi je zdelo nenavadno njeno pojasnilo, da je hišnik v delovni vnemi, ko je pospravljal dvorano, pomotoma pustil ključe v ključavnicah,« je zadevo komentiral, ki je bil dva mandata občinski svetnik. Bilo je tik pred volitvami, na začetku novembra 2018, ko je osem od enajstih svetnikov sklicalo izredno sejo občinskega sveta. Županjo so sicer prosili, naj skliče redno sejo, česar pa ni hotela. Zapletlo se je namreč s koncesijsko pogodbo družinske zdravnice v šmarješki zdravstveni ambulanti. Tisti ponedeljek so se svetniki zbrali pred zaprtimi vrati občinske stavbe. Durič je imel ključe, a nobeden ni odklenil nobenih vrat. Takrat so svetniki posumili, da je županja zamenjala ključavnice, a sama je trdila, da je pač hišnik od znotraj pozabil ključe. Svetniki so imeli potem sejo v gasilskem domu.»Omejevati delo občinskega sveta na način, da se naroči hišniku, naj zamenja ključavnice in naj svetnikom pove, da je pač pozabil ključe v vseh vhodih z notranje strani v dvorano, je nezaslišano in sprevrženo dejanje. Pomeni nedopusten pritisk na podrejenega in to si zasluži vso obsodbo. Po informacijah, ki jih imam, je Krnčeva obiskala hišnika na njegovem domu minulo soboto ob 6.15 in preverjala vsebino izjave, ki jo je pred časom podal v zvezi s tem. Naj povem, da hišnika vsi poznamo kot zelo vestnega in odličnega sodelavca,« je potezo z menjavo ključavnice ocenil sedanji župan. Naj pojasnimo, da se je obisk Bernardke Krnc pri hišniku zgodil v soboto, mi pa smo jo z vsebino izjave seznanili v petek, ko smo jo prosili za komentar in ji zastavili nekaj konkretnih vprašanj. Na naša poizvedovanja po elektronski pošti ni odgovorila. Prav tako se ni oglasila na telefon. Še več, na telefonsko številko, ki jo uporablja, preverili pa smo jo tudi pri eni od njej bližjih oseb, se je oglasila ženska, ki je povedala, da na tej številki ni nobene Bernardke in da ona to številko uporablja že kakšno leto. Zanimivo, da smo na tej isti številki s Krnčevo govorili februarja letos. Takrat smo jo namreč spraševali o njenem nepooblaščenem brskanju po eDavkih, takrat je občina na policijo naznanila sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic ter izdaje tajnih podatkov.Je pa v občini Šmarješke Toplice zanimivo še nekaj. Novoizvoljeni župan Marjan Hribar je namreč še pred volitvami zatrjeval, dabo delo župana opravljal poklicno, a zdaj imajo v občini le nepoklicnega župana. Hribar je namreč sprejel še en izziv in zdaj vodi Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS – JGZ Brdo. A hkrati obljublja, da delo v občini zato ne bo trpelo, sploh pa ne razvojni in strateški projekti, je pa zanj naporno. »Delo zahteva veliko koordinacije in hitro sprejemanje odločitev. Določeni projekti zaradi tega tečejo morda še hitreje, za zaposlitev na JGZ Brdo pa sem se odločil na podlagi povabila in izziva, povezanega s predsedovanjem Slovenije EU. Na JGZ prejemam plačo, kot župan pa sem upravičen le do nadomestila,« je pojasnil Hribar.