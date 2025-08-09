Spet zastoji na primorki, počilo je v smeri Kopra, previdno tudi na gorenjski avtocesti

Že včeraj smo opozarjali, da je pred nami prometno izredno obremenjen vikend. Tako danes kot jutri in še v ponedeljek dopoldan na slovenskih cestah pričakujemo poveča promet, danes dopoldan večinoma proti turističnim središčem, jutri popoldan in v ponedeljek dopoldan v nasprotni smeri.

Še posebej bo obremenjena primorska cesta, na kateri zadnje dni in tedne promet pogosto obstane, vsakodnevno se vozniki, ki poskusijo srečo ali pa do cilja ne morejo izbrati alternativne poti, po njej premikajo po polžje. Tako bo, kot kaže, tudi danes. Že zjutraj se je namreč na odseku med Uncem in Ravbarkomando v smeri Kopra pripetila prometna nesreča, zaradi katere sta bila dalj časa zaprta vozni in prehitevalni pas. Posledice nesreče so sicer že odstranili, a gneča ostaja. »Nastal je daljši zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Logatec in Postojna,« opozarjajo na portalu promet.si.

Gnečo pričakujejo tudi na Gorenjskem

Previdno in potrpežljivo se danes odpravite tudi tudi na gorenjsko avtocesto. »Ob prihajajočem vikendu gorenjski policisti opozarjamo voznike na pričakovan gost promet na gorenjski avtocesti v obe smeri, vzporednih cestah in na vseh cestah, ki vodijo do izletniško-turističnih krajev (Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Jezersko, Vršič, ...). Glede na gostoto prometa se kolona vozil pred predorom Karavanke sproti spreminja, predor pa bodo po vsej verjetnosti, kot je bilo to tudi že v preteklosti, občasno zapirali. Ob daljši koloni je pričakovati zaporo izvoza Jesenice vzhod (Lipce) za tranzitni promet v smeri Kranjske Gore. Promet bo dovoljen za ’lokalni promet’, v skrbi za pretočnost in interventne poti skozi mesto Jesenice,« sporočajo gorenjski policisti.

In dodajajo: »Pričakovati je tudi zelo gost promet na relaciji izvoz Lesce na gorenjski avtocesti v smeri Karavank proti Bledu in Bohinju. Tu bo obstajala možnost naleta, zato na tem odseku avtoceste še posebej pozivamo vse voznike na pazljivost in zagotavljanje primerne varnostne razdalje in prilagoditev hitrosti glede na stanje in potek prometa. Gost promet z zastoji se pričakuje v obeh smereh na relaciji Lesce-Bled-Bohinj.«

Na pot se zato odpravite pravočasno, z dovolj vode in potrpežljivosti. Ob zastojih ne pozabite na reševalni pas.