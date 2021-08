Spet vroče v Desusu, to predsednik zahteva od poslancev

Izvršni odbor in svet stranke Desus bosta danes razpravljala o aktualnih političnih zadevah, razmerah v stranki, prihodnjem delovanju ter klavzuri, ki bo predvidoma prvi teden v septembru. Pričakovati je tudi razpravo o nadaljnjem ravnanju Desusovih poslancev, ki so zaradi podpore predlogom aktualne vlade večkrat v napetih odnosih z vodstvom stranke.



Kot poroča Delo, je predsednik Ljubo Jasnič trem poslancem (toliko jih je namreč še preostalo po odhodu Jurija Lepa med nepovezane ter izključitvi Roberta Polnarja) poslal dokument o odnosu med poslansko skupino in stranko. V njem je zapisal pet točk, na temelju katerih naj bi delovali v prihodnje. Med ključnimi zahtevami naj bi bila javna objava stališč do posameznih predlogov, o katerih bodo odločali v parlamentu. Kaj bo z demografskim skladom? Na današnji seji je pričakovati še razpravo o odločitvah, ki poslance čakajo po parlamentarnih počitnicah. Zlasti pereča tema v Desusu je zakon o demografskem skladu. Odločanje o zakonu je državni zbor na predlog koalicije pred počitnicami prestavil. Takšnega zakona, kot je pripravljen, Desus po Jasničevih trditvah ne bo podprl in bo sodeloval pri napovedanem referendumu, če bo do njega prišlo. Na vprašanje, ali so o tem usklajeni tudi s poslanci, pa Jasnič ni jasno odgovoril.



Ena pomembnih odločitev poslancev, o kateri bodo morda spregovorili tudi danes, pa bo gotovo tudi novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je Jasnič pred nekaj dnevi označil za pravno in vsebinsko nedosledno.



Svet stranke bo po pričakovanjih danes odločal tudi o predlogu za imenovanje nove generalne sekretarke. Jasnič za to mesto, ki ga zdaj zaseda Lidija Štruc, predlaga Marijo Pukl.

