V Ljubljano znova prihaja vrhunec rekreativnega kolesarstva

Od 13. do 15. junija bo v Ljubljani potekal 44. Maraton Franja BTC City. Organizatorji največjega rekreativnega kolesarskega dogodka v Sloveniji so danes v Kristalni palači v Ljubljani predstavili trase in organizacijske podrobnosti dogodka. Rekreativni kolesarji in kolesarke se bodo letos lahko preizkusili na sedmih trasah. Maraton Franja, športno-rekreativni dogodek za vse generacije, je od začetka in prve izvedbe leta 1982 doslej prevozilo več kot 150.000 kolesarjev iz 80 držav.

»Maraton Franja ni le preizkušnja moči in kondicije, je simbol povezovanja, vztrajnosti, skupnosti. Je več kot maraton, je gibanje, skupnost in srce, ki bije na dveh kolesih,« so na novinarski konferenci poudarjali prireditelji.

Direktor maratona Franja Gorazd Penko FOTO: Leon Vidic

Na konferenci so spregovorili ključni člani organizacijske ekipe in glavni pokrovitelji, ki v večji meri pripomorejo k organizaciji tega rekreativnega dogodka. »Štiriinštirideset let je eminentna številka. Zares smo ponosni, da smo lahko spet del tega, da imajo trase start in cilj v BTC, saj ta živi s kolesarjenjem, s celotno zgodbo in praznikom kolesarstva,« je uvodoma dejal izvršni direktor družbe BTC Damjan Kralj.

»Maraton ohranja pravo gibanje, kot simbol vztrajnosti, poštenosti, tovarištva in povezovanje generacij povezuje veliko skupnosti in občin. To je tisto, kar nas krasi, da smo med najmočnejšimi na svetu in najmočnejši v Sloveniji. Navdušen in presrečen sem, da smo prišli že do 44. izvedbe. Mislim, da bo tudi vreme na naši strani in da lahko vsi, ki smo s predanostjo dodali k zgodbi, doživimo večjo povezanost,« pa je dodal predsednik organizacijskega odbora maratona Jože Mermal.

Gorska novost

V drugem junijskem koncu tedna se bodo rekreativni kolesarji lahko preizkusili na sedmih trasah. V petek bo dejanje ob 16. uri odprl kronometer od Ljubljane do Domžal in nazaj, dolg 21,2 km. V soboto bo sledila novost, to bo gorsko-kolesarska preizkušnja Ljubljanski zmajev MTB izziv v dolžini 97 km. Ta preizkušnja je namenjena dobro pripravljenim kolesarjem, tistim z manj kondicije pa je ta izziv namenjen za udeležbo z električnimi kolesi. Premagati bo treba 2500 višinskih metrov, na poti bo osem okrepčevalnic.

Novinarska konferenca ob predstavitvi rekreativnega kolesarskega maratona Franja BTC City. Ljubljana, 2. junij 2025. FOTO: Leon Vidic/delo

V soboto bo na vrsti še nekaj preostalih preizkušenj, Barjanka na 77 km, ki se bo začela na Kongresnem trgu in čez Ljubljansko barje končala v BTC-ju, Medex družinsko-šolski maraton na 25 km, namenjen družinam z otroki ter kolesarjem začetnikom, in za najmlajše Vzajemkov otroški kolesarski izziv, dolg en kilometer. V nedeljo sledita še oba maratona, veliki na 159 km se bo začel ob 9. uri, mali, ki bo dolg 97 km, pa ob 10.30.

»Vsako leto je pestro, zanimivo, intenzivno, včasih tudi čustva prekipijo. Iluzije za novo izvedbo se začnejo takoj po koncu maratona. S kolegi te strnemo v funkcionalno delovanje in na koncu pripeljemo do lepe realizacije, ki nam je do zdaj vedno uspevala in želim, da bi tudi naprej. Vsak moj nagovor je čustven, kot je tudi čustvena priprava, kajti energija, ki veje po trasi, je neizmerna. To daje energijo, da se vsako leto znova lotiš tega velikega organizacijskega projekta, da se vsako leto ponovno potrudimo,« je dejal direktor Gorazd Penko.

»Spet bo praznik kolesarstva. V kolesarskem društvu Rog smo si zadali, da mora biti ob toliko ljudeh organizacija na vrhunski ravni, mora biti kar se da varno in poskrbljeno za vse. Kar sedem različnih maratonov, za tiste najmlajše, družine, šole, za tiste z električnimi kolesi, do tistih, ki radi samo uživajo in se družijo na kolesih. Čisto za vsakega se nekaj najde,« pa je povedal še predsednik društva Rog in športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman.