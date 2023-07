Spet vremenski preobrat: izdano opozorilo, možna tudi toča

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo krajevne padavine predvsem v severni polovici Slovenije, popoldne pa bodo plohe in nevihte nastajale tudi drugod. Vmes bo kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Padavine z nalivi se bodo nadaljevale v noč. V torek dopoldne bo dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo

Predvsem v severni polovici Slovenije bodo popoldne, zvečer in v noči na torek nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna toča.

Obeti

V sredo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Zjutraj bo na Primorskem pihala šibka burja.