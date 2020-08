Število smrtnih žrtev doseglo mejnik, nove okužbe v domu starejših

Nove okužbe v Hrastniku

Številka je visoka

V četrtek so v Sloveniji opravili 1.096 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, 38 testov je bilo pozitivnih, poleg tega je en bolnik umrl. Skupno je to že 130. smrtna žrtev v Sloveniji.Zadnjo smrtno žrtev smo imeli 11. avgusta, največ v enem dnevu pa med 5. in 7. aprilom, ko je zaradi covida 19 ali z njim umrlo po šest ljudi.V bolnišnicah se zaradi virusa zdravi 18 ljudi, eno osebo so odpustili, intenzivne nege pa trenutno ne potrebuje nihče. Nazadnje v intenzivni enoti niso zdravili nobenega pacienta 12. julija.Ta čas je aktivno okuženih v Sloveniji 341 ljudi, skupaj potrjenih okužb pa 2.574. Največ jih znova prihaja z območja Ljubljane (devet), tri nove primere so zabeležili v Trebnjem, po dva v Celju, Velenju, Gornji Radgoni in na Vrhniki, po en primer pa v krajih Grad, Radenci, Lendava, Muta, Dravograd, Poljčane, Rogaška Slatina, Šentjur, Štore, Laško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Škocjan, Mirna, Dolenjske Toplice, Grosuplje, Vodice in Lukovica.Med okužbami, zabeleženimi v zadnjih dneh, sta bili dve pri zaposlenih v Domu starejših Hrastnik. Kot so danes sporočili s hrastniške občine, so eno okužbo potrdili v sredo in eno v četrtek, s tem da omenjeni delavki nimata stalnega prebivališča v njihovi občini. Trenutno imajo v omenjenem domu aktivne okužbe pri 22 stanovalcih in šestih zaposlenih, medtem ko med občani zunaj doma niso zabeležili novih okužb že več kot tri tedne.Po naših izračunih je 14-dnevna incidenca v Sloveniji poskočila že na 16,27 na 100.000 prebivalcev. Da smo se spet povzpeli, je včeraj ob predstavitvi novih podatkov povedala tudi predstavnica Nijz»Ostajamo pri prošnji, da se ljudje držijo priporočil, ki smo jih poudarjali v vsem tem času, in sodelujejo z epidemiološko službo, ko je treba pridobivati podatke, naj se poslužujejo aplikacije za iskanje stikov. To bi nam močno olajšalo delovni proces, ki je izjemno obremenjen, in tudi pomagalo zamejiti širjenje,« je še apelirala strokovnjakinja.