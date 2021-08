Spet veliko novih okužb, toda tudi boljša novica

V petek so ob 3.103 testih PCR na koronavirus odkrili 538 novih okužb. Delež pozitivnih je tako znašal 17,3 odstotka in je bil v primerjavi s prejšnjim dnem nekoliko manjši. Po včerajšnjih je bilo namreč pozitivnih 542 ljudi ob 18,4-odstotnem deležu pozitivnih. Upati je, da se strma rast okužb vendarle nekoliko umirja.V bolnišnicah se zdravi 121 ljudi, od tega 21 na intenzivni terapiji, respirator jih potrebuje 17. Umrla sta dva človeka.Sledilnik covida 19 navaja, da so včeraj opravili tudi 33.619 hitrih antigentskih testov. Aktivnih primerov je trenutno 4.897, 14-dnevna pojavnost pa znaša 232,2 na 100.000 prebivalcev.