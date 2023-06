Spet udarila neurja, tu je najhuje

Neurje in večja količina vode na cestišču močno ovirata promet na štajerski avtocesti. Prometno informacijski center za državne ceste sporoča, da je cesta Trojane - Izlake zaprta zaradi poplavljenega cestišča. Večja količina vode na cestišču ovira promet na regionalni cesti med Blagovico in Trojanami. Voznike opozarjajo na previdno vožnjo.

Zastoji pa so nastali na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in razcepom Dragučova proti Mariboru, zamuda je eno uro.

Zaradi izrednega prevoza bo promet zelo upočasnjen proti Primorski na relaciji Črnuče - Tomačevo - Koseze - Kozarje - primorska avtocesta do Kopra v sredo in četrtek, 7. do 8. junija, po 20. uri. Pričakujemo zastoje.

Večja količina vode na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti. FOTO: Zaslonski posnetek, Promet.si

Plohe bodo ponoči ponehale

Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, krajevne plohe bodo povsod ponehale. V četrtek bo dopoldne delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 21 do 25, na Goriškem do 27 °C.

Napoved za sosednje pokrajine

Ob severnem Jadranu bo deloma jasno, drugod spremenljivo oblačno. Predvsem v popoldanskem času popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Kakšno vreme nas čaka v prihodnje?

V petek, soboto in nedeljo se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne.