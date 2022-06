Spet svarilo zaradi vremena: grozijo nam močnejše nevihte

»Danes popoldne so možne močnejše krajevne padavine, ob tem lahko pride do zastajanja meteornih in zalednih voda, v noči na sredo pa lahko prehodno narastejo tudi hudourniški vodotoki in manjše reke, zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji. Obstaja možnost poplavljanja meteornih in zalednih voda,« opozarja Agencija RS za okolje (Arso).

Sicer pa je vodnatost rek po državi majhna in se vztrajno počasi še zmanjšuje. »Vse več rek ima sušne pretoke. Nizkovodne razmere so najizrazitejše na rekah v slovenski Istri, v Posočju in na Notranjskem, prav tako tudi na Savi vzdolž celotnega toka in na njenih pritokih.«