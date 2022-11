Spet so se borili s Turki

Tudi danes, toliko let po tem, ko je v boju s Turki umrl kapetan Mihael Hadik, je njegova legenda v Lendavi in okolici še živa. Hadik naj bi živel v času turških vpadov v 16. in 17. stoletju, po njegovi smrti pa so mu v 18. stoletju v spomin zgradili kapelo Svete trojice, ta stoji na griču med vinogradi. Leta 1945 jo je poškodovala topovska granata, zato jo je bilo treba temeljito prenoviti. V kapeli, ki je zgrajena v baročnem slogu, je postavljeno Hadikovo mumificirano truplo.

Mumificirano telo Mihaela Hadika FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

Da zgodovinski viri o njem ne bi šli v pozabo, je Društvo Hadikova pot pri kapelici v Lendavskih goricah pripravilo predstavo Legenda o kapetanu Hadiku. Uprizorili so jo člani gledališke skupine iz Lendave, in to v slovenskem in madžarskem jeziku. Postavili so tudi starodavni turški tabor, otroci pa so lahko sodelovali v likovni in robinzonski delavnici in jezdili ponije.

Obrtniki so na stojnicah razpostavili svoje izdelke, s sabljami in drugim orožjem se je predstavilo Društvo zbirateljev Pomurja Lindva. Vse niti, da je predstava lepo uspela, je imel v rokah Aleksander Varga, ki je povedal, da so se za dogodek pripravljali dolgo, saj so morali izdelati sceno, lesene sablje, pripraviti oblačila iz tistega časa in konje.

Kapelo Svete trojice v Lendavskih goricah so zgradili v 18. stoletju.

Uprizorili so staro legendo.