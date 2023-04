Spet slabe novice za Goloba: tako nizko je zaupanje Slovencev

Po raziskavi #Novanormalnost družbe Valicon stopnja zaupanja v delo vlade Roberta Goloba še naprej upada. V marčevski meritvi je bila -18, kar je za 40 točk manj od najvišje izmerjene stopnje zaupanja junija lani.

Zaupanje se zmanjšuje že nekaj mesecev

Stopnja zaupanja v delo vlade upada že od konca preteklega leta, v začetku leta 2023 je prvič občutneje padla v negativno območje, kar pomeni, da je tistih, ki vladi bolj ne zaupajo, več kot tistih, ki vladi bolj zaupajo. Februarja je znašala -12, marca pa je padla na najnižjo raven doslej.

Raziskavo so opravili med 17. in 21. marcem na vzorcu 504 anketiranih v okviru spletnega panela Jazvem.si. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

Le dober teden dni pozneje so v raziskavi Ogledalo Slovenije, katere rezultati bodo objavljeni v prihodnjih dnevih, sicer zabeležili še slabšo stopnjo zaupanja v vlado kot institucijo, in sicer -37.

»Razliko lahko deloma pripišemo kontekstu raziskave, saj se v prvem primeru vprašanje nanaša konkretno na zaupanje v vlado pri sprejemanju odločitev, odzivanju na krizne situacije in vodenju države na sploh, ne glede na to, ali to vlado politično podpirajo ali ne, v drugem pa na splošno zaupanje v vlado kot eno od skoraj 30 opazovanih institucij. Deloma pa tudi dogodkom v dnevih med obema meritvama (izjave predsednika vlade o reformah in komuniciranju delov vlade v zvezi s tem),« so ob tem navedli v Valiconu.

Vlado Roberta Goloba kot bolj uspešno od vlade Janeza Janše ocenjuje 39 odstotkov vprašanih, kot manj uspešno pa 35 odstotkov. Razmerje je najslabše do sedaj, najboljše je bilo avgusta lani, ko je 53 odstotkov menilo, da je Golobova vlada uspešnejša, 22 odstotkov pa, da je manj uspešna.

Pada tudi povprečna ocena dela vlade po posameznih področjih, še najbolj na področju komuniciranja s prebivalci, saj je padla s 3,1 avgusta lani na 2,4 marca letos. Nespremenjena pa je ocena na področju ukrepanja v zvezi s širjenjem novega koronavirusa (3,0), ki je tudi najbolje ocenjeno področje, »kar pa ne preseneča, saj je virus tako rekoč izginil iz medijev«. Najnižjo oceno je vlada zabeležila na področju ukrepanj v zvezi z draginjo (2,3), avgusta lani je bila ocena višja za pol ocene.

Po letu dni vojne v Ukrajini: državljani v manjši meri kot na začetku zanjo krivijo Rusijo

V marčevski izvedbi raziskave #Novanormalnost družbe Valicon so po letu dni od začetka vojne v Ukrajini preverili, komu državljani v največji meri pripisujejo odgovornost za vojno. Največ, to je 63 odstotkov vprašanih, odgovornost za vojno pripisuje Rusiji, kar je za osem odstotnih točk manj kot marca lani. Na drugi strani tokrat skoraj polovica vprašanih, to je 47 odstotkov, odgovornost za vojno v Ukrajini pripisuje ZDA, kar je za deset odstotnih točk več kot pred letom dni, so še sporočili z Valicona.

Slaba petina (18 odstotkov ali odstotno točko več kot pred letom dni) pripisuje odgovornost za vojno Ukrajini, podobno tudi zvezi Nato (17 odstotkov ali pet odstotnih točk manj kot pred letom dni).

