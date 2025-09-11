PRITOŽBA NADŠKOFIJE LJUBLJANA

Spet se je zapletlo, pritožba nadškofije Ljubljana! Bodo v Bohinju ob evropske milijone?

Pritožba Nadškofije Ljubljana na gradbeno dovoljenje za dokončanje kolesarske steze. DRSI naj bi ji onemogočala gospodarjenje z gozdovi in gradila brez njihovega soglasja.
Fotografija: Še nedokončan odsek v Soteski. FOTO: Arhiv S. N.
Še nedokončan odsek v Soteski. FOTO: Arhiv S. N.

11.09.2025 ob 06:30
Prihodnji teden bi se morala po dolgem premoru nadaljevati gradnja težko pričakovane kolesarske steze Bled–​Bohinj, a se je spet zapletlo. Gradnji, ki se je začela leta 2022, so najprej nasprotovali okoljevarstveniki, saj je bil po njihovem mnenju zaradi betonskih škarp in spremenjenega toka reke uničen še zadnji neokrnjen del Save Bohinjke. Kmalu po začetku gradnje so morali zaradi spremembe projekta na dveh odsekih vložiti novo zahtevo za gradbeno dovoljenje. Ko so ga julija letos vendarle dobili, pa se je pritožila Nadškofija Ljubljana, lastnica največjega dela zemljišč, po katerih poteka ...

Več iz te teme:

Pritožba Nadškofije Ljubljana gradnja Slovenija gozd kolesarska pot Bohinj kolesarjenje gradbeno dovoljenje kolesarstvo Bled kolesarske poti pogodba župan občina

