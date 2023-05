Spet prižgali alarme zaradi toče: preverite, kje bo klestila

Agencija za okolje je prižgala alarme zaradi toče. Kateri del Slovenije je najbolj ogrožen, lahko preverite v spodnji infografiki. Meteorologi napovedujejo, da bi lahko popoldne in zvečer nastale plohe in nevihte.

»Popoldne in zvečer bo nekaj kopaste oblačnosti in predvsem na severozahodu in jugovzhodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 21 do 26, na Goriškem do 28 °C,« so zapisali na spletni strani agencije za okolje.

Kaj nas čaka v torek?

V torek bo sončno. Popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha ali nevihta, v južnih krajih lahko že zjutraj. Nevihte in plohe bi se lahko pojavile tudi v noči na sredo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Primorskem do 27 °C.