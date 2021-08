Spet maske na prostem? Krek: Če imam jaz masko, se verjetno obetajo

Zadeve se bodo zaostrovale

Ob vse višjih številkah okuženih s koronavirusom v Sloveniji, se je oglasil prvi mož NIJZ. Spomnimo,. Opravili so 2119 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 388 okužb.Milan Krek ob naraščanju okužb tako že svari pred kolapsom zdravstvenega sistema in za POP TV ni izključil ponovne uvedbe obveznega nošenja mask na prostem. »Jaz imam masko na prostem. Če jo imam jaz, se verjetno obetajo,« je pojasnil Krek.Rast novih okužb je po njegovih besedah eksponentna. »Če imamo danes 300 novih okužb na dan, jih bomo čez 14 dni imeli že 800,« je poudaril direktor NIJZ.O morebitnih novih omejitvah v prihodnjih dneh, pa je Krek napovedal, da bodo najbrž kmalu sledili novi ukrepi. Tisti, ki jih že poznamo, torej obvezne maske, omejitve gibanja, zmanjšanje rizičnih stikov in podobno.