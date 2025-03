Spet kolaps mariborske urgence, zaposleni dobili stroga navodila

Urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se še naprej sooča s preobremenjenostjo zaradi povečanega obiska pacientov, predvsem zaradi respiratornih okužb. Reševalna vozila naj bi zaradi popolnoma zasedenega urgentnega centra v vrsti čakala pred vrati urgence, osebje pa je dobilo delovno navodilo o strogem nadzoru sprejemanja bolnikov. Iz UKC Maribor naj bi celo obvestili dispečerski center, da bolnike raje preusmerja v okoliške bolnišnice.

Povečan obisk

V bolnišnici so pojasnili, da se zadnjih nekaj tednov oziroma mesecev, tako kot tudi ostale zdravstvene ustanove po vsej državi, soočajo s povečanim obiskom pacientov. Številke se dnevno povzpnejo tudi do 300 ali več pacientov, posledično pa so njihove posteljne zmogljivosti zasedene.

Bolnike z respiratornimi okužbami hospitalizirajo na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, po potrebi tudi na ostale oddelke po celotnem centru. Ob tem so potrdili, da je treba na prosto posteljo v urgentnem centru pogosto počakati tudi več ur, v tem času si osebje prizadeva, da pacientom zagotovijo vso potrebno oskrbo.

kot ostale zdravstvene ustanove po Sloveniji se iz različnih razlogov soočajo s pomanjkanjem kadra, a si hkrati ves čas prizadevajo privabiti novega.

Krivijo plače

»Kombinacija povečanega števila pacientov in pomanjkanja kadra vodi v večje obremenitve zdravnikov in zaposlenih v zdravstveni negi, kar pogosto povzroča nezadovoljstvo pacientov in zaposlenih,« so pojasnili v UKC Maribor, kjer pravijo, da dodatno nezadovoljstvo povzroča nedavno sprejet zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Kljub vsemu si v mariborskem urgentnem centru prizadevajo iskati rešitve za nastale razmere in zagotavljajo, da so v vsakem trenutku pripravljeni pomagati življenjsko ogroženim pacientom. Ob tem paciente, ki so po triaži prepoznani kot manj ogroženi, prosijo za razumevanje ob čakanju na pregled.

O težavah so obvestili tako vse enote nujne medicinske pomoči v regiji kot tudi dispečerski center s prošnjo po preusmeritvi. Na sestankih z dispečersko službo zdravstva in ministrstvom za zdravje so sicer prejeli informacijo, da institut preusmeritve mimo urgentnega centra formalno ne obstaja.