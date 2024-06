Spet bodo kolone pred mejo: Slovenija napovedala nadzor

Tik pred poletnimi počitnicami se je vlada zaradi nezakonitih migracij odločila o začasnem ponovnem nadzoru na notranjih mejah Slovenije s Hrvaško in Madžarsko. Odločitev je sprejela za obdobje šestih mesecev, in sicer do 21. decembra.

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko uvedla 21. oktobra lani, in sicer zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma. Pred tem je iz podobnih razlogov Italija uvedla nadzor na meji s Slovenijo.

Konec maja sta Slovenija in Italija nadzor na meji podaljšali do konca decembra, zdaj je sledilo podaljšanje še za Hrvaško in Italijo.

»Kakšna minuta zastoja bo«

Notranji minister Boštjan Poklukar je pred dnevi dejal, da zaradi nadzora na mejah ne pričakuje večjih težav v času turistične sezone, tako kot jih ni bilo že v času povečanega prometa med božično-novoletnimi prazniki. »Res, da bo kakšna minuta zastoja,« je dejal, a meni, da to ni velika težava.

V Gorici so se v torek sestali notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške Poklukar, Matteo Piantedosi in Davor Božinović, ki so ocenili, da sodelovanje daje dobre rezultate v boju proti nezakonitim migracijam. Izrazili so upanje v čimprejšnjo ukinitev nadzora na notranjih schengenskim mejah, a konkretnih korakov niso napovedali. Bodo pa v prihodnjih mesecih naredili operativni načrt, da bi spet omogočili prosto prehajanje mej, hkrati pa »ohranili visoko raven sodelovanja varnostnih sil«.

Izjava za javnost ministra za notranje zadeve o začasnem ponovnem nadzoru na notranjih mejah bo danes ob 15.30.