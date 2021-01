Spet bo padalo: sneg bo suh in lahek

Po obilici snega v hribovitem delu Slovenije in pretežno deževju v nižinskem delu Slovenije bo prihodnje dni nad našimi kraji precej hladen in suh zrak. Tako vremenoslovci napovedujejo tudi nekaj snežnih padavin, sneg pa da bo suh in lahek, piše neurje.si. »Predvsem v vzhodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo, najpogosteje na na skrajnem jugovzhodu Slovenije. Na Gorenjskem omembe vrednih padavin tokrat ni pričakovati. Hladno bo.«



Arso pa napoveduje tole: »V petek bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo po večini suho, drugod bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 2, na Primorskem do 9 °C.«

Bela idila na Gorenjskem, tokrat drug del Slovenije V zadnjih tednih so prebivalci vzhodne Slovenije občudovali posnetke iz Gorenjske, kjer je močno snežilo. Tokrat bo vremenska situacija drugačna. Največ padavin bo na jugovzhodu Slovenije in po nekaterih hribih vzhodne Slovenije (Haloze, Slovenske Gorice, Gorjanci). Količina padavin bo veliko manjša kot na Gorenjskem, a vzdušje bo marsikje povsem zimsko, saj bo sneg po večini suh in lahek, temperature pa večino časa malenkost pod lediščem. Ponekod na jugovzhodu države bo zapadlo 10 do 15 cm suhega snega, enako po hribih vzhodne Slovenije in ponekod na Notranjskem, drugod pa bo snega le za vzorec.

V nedeljo nova pošiljka V soboto bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo se bo pooblačilo, popoldne ali zvečer bo v notranjosti pričelo rahlo snežiti. Snežilo bo predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji. Temperature bodo po večini malenkost pod lediščem. Rahlo sneženje bi se nato naj nadaljevalo vse do ponedeljka čez dan, ko bo postopno ponehalo.



Od torka naprej se nam obetajo hladni dnevi, v krajih s snežno odejo tudi do –10 stopinj.