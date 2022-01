Špela Kaplja: Da ne bi slišala prepirov staršev, sem na eno uho oglušela

Pripovedovalka zgodb, raziskovalka rek in glasnica ter varuhinja narave se je ob tem ves čas spraševala, kako bi ljudem predala sporočilo o njihovi veličini. Napisala je knjigo Kako se ljubi reka. Za ljubezensko zgodbo gre. V prvi vrsti za neukročeno, brezpogojno in prvinsko ljubezen med nebom in Zemljo, iz katere se morda rojevajo reke, iz njih mi in vse živo na Zemlji. Na osebni ravni pa gre za ljubezensko zgodbo med njo in reko. Za zgodbo, ki je Špelo Kaplja ozdravila vseh ran in v njej prebudila ljubezen do sebe.

Preberite intervju na onaplus.si.