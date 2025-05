Špela Grošelj vsa iz sebe: V enem tednu sem dobila štiri globe

Pevka in javna osebnost Špela Grošelj je ostro nastopila proti občini Domžale zaradi po njenem mnenju neupravičenega širjenja modrih con parkiranja v soseski Bistra, kjer prebiva. Stanovalci, ki so po njenih besedah lastniki parkirišč, so zdaj izpostavljeni vsakodnevnim kaznim in režimu parkiranja, ki vzbuja vse več nezadovoljstva.

»Čez noč 80 modrih parkirišč«

Grošljeva, ki od leta 2007 živi v domžalski soseski Bistra, opozarja na dramatično širjenje modrih con parkiranja, ki se je po njenih besedah zgodilo praktično čez noč. »Parkirišča pri naših blokih so bila vedno namenjena stanovalcem in so tudi v naši lasti. Pred leti je bilo devet modrih mest za potrebe vrtca v sosednjem bloku, zdaj pa je vsa severna stran kar naenkrat pobarvana modro. Čez noč jih je nastalo 80,« opozarja pevka.

Po njenih besedah je širitev modrih con izvedena brez ustreznega posvetovanja z občani, kar že povzroča konkretne težave. »V enem tednu sem jih prejela tri. To ni več normalno, zato sem se odločila, da spregovorim,« je dodala, a že čez eno uro sporočila, da je prejela že četrto kazen.

Grošljeva opozarja, da problematika presega zgolj stanovanjska naselja. Po njenih besedah postaja celotna občina Domžale ena velika modra cona, kar ima negativne posledice tudi za mestno jedro. »Trgovine se zapirajo, ker ljudje nimajo več kje parkirati. Tudi obisk zdravstvenega doma je postal misija nemogoče, saj je na voljo le parkomat ali kartično plačilo,« razlaga.

Grošljeva trdi, da so se stanovalci lani z občino že dogovorili, da dokler ne bo jasno urejen status parkirišč in sistem dovolilnic za stanovalce, kazni ne bodo izdajali, a da je dogovor trajal le nekaj mesecev.

Sama sicer plačuje kazen, ko naredi prekršek, a v tem primeru, ima občutek, da ima občina le »apetit po denarju«.

Leto dni sem se zadrževala

Da bi bolje razumela, kaj se dogaja, je Špela zadevi posvetila posebno pozornost. »Ta problematika traja že dve leti. Leto dni sem se zadrževala, zdaj pa imam vse posneto. Naredila sem celo analizo,« pravi, saj je prepričana, da gre za krivico.

Podala je tudi nekaj primerov, kjer so po njenem mnenju vozniki dobili neupravičeno kazen. »Še vzdrževalec, ki je prišel delat na fasado, je dobil obvestilo redarstva,« pravi in dodaja, da je vzdrževalec v svojem avtomobilu pustil obvestilo, da je prišel na delo.

»V bloku čistijo garažo in so stanovalce obvestili, naj parkirajo na zunanjem parkirišču pred blokom. Soseda je v avtomobilu pustila listek, zakaj je parkirala zgoraj, a tudi zanjo redarstvo ni imelo usmiljenja.«

Grošljeva pravi, da dnevno prejema sporočila stanovalcev zaradi položnic redarstva. Oglasila se je ena od uporabnic parkirišč, ki je zapisala, da je njen svak prejel kazen, ko je parkiral kombi pri zdravstvenem domu, redarji pa so ocenili, da gre za prevelik kombi za navadno parkirišče.

V izbruhu jeze Grošljeva ne skriva besa. »To je že smešno«; »Mene že ne bo noben je***, če sama ne bom tako želela«, »Še dobro, da so naslednje leto volitve, občina Domžale!« zaključuje svojo ostro izjavo.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Občino Domžale. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.