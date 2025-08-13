Spektakularni skoki v smaragdno reko

Ta konec tedna Turistično društvo Kanal ob Soči spet organizira odmevni poletni prireditvi, ki bosta obarvali počitniški avgust.

Prva bo v petek, 15. avgusta 2025, ob 21. uri, ko bo Soča pod znamenitim kanalskim mostom zaživela v glasbeno-svetlobnem spektaklu Spevi na Soči. Plavajoči oder na reki, preplet svetlobnih učinkov ter kulisa kamnitega kanjona in starodavnih hiš bodo ustvarili posebno doživetje. Nastopil bo priznani Trio Vivere z orkestrom, ki bo s pestro izbiro skladb navdušil širok krog poslušalcev.

Nedvomno gre za eno največjih atrakcij v Sloveniji. FOTO: Jure Eržen

Tekmovalci se bodo pomerili v štirih disciplinah

V nedeljo, 17. avgusta 2025, bo sledil vrhunec poletja – tradicionalni skoki z mosta v Sočo. Dogajanje se bo začelo dopoldne s predstavitvijo posebnega gasilskega vozila Gasilske zveze Slovenije in policijske konjenice na trgu v Kanalu. Ob 15. uri bo revija najmlajših skakalcev, ob 16. uri pa začetek 36. tekmovanja s 17 metrov visokega mostu. Častni gost bo nekdanji vrhunski športnik Ivo Daneu, uvod pa bodo popestrili akrobati skupine Dunking Devils s premierno točko.

Tekmovalci se bodo pomerili v štirih disciplinah: skok na noge, lastovka, prosti slog in akrobatski skoki. V prvo serijo bodo vključeni vsi prijavljeni, v finale pa se bo uvrstilo najboljših pet iz vsake kategorije. Prijavljeni so tekmovalci iz 12 držav, med njimi šest žensk, ocenjevanje pa bo potekalo po mednarodnih pravilih. Zaključek s podelitvijo priznanj bo predvidoma ob 18.15 na Kontradi.

Kanal ob Soči tako znova dokazuje, da zna združiti umetnost, šport in tradicijo v nepozabno doživetje ob smaragdni reki.