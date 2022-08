Spektakel v Mozirskem gaju: po eksotičnih živalih še lipicanci (FOTO)

V okviru največje letošnje slovenske razstave eksotičnih živali na prostem Bioexo v Mozirskem gaju se je zadnji dan, na praznični ponedeljek, zgodila ena lepših pravljic s plemenitimi lipicanci.

Kot je med izvajanjem dopoldanskega programa ter ob ponovitvi čudovitih nastopov zgodaj popoldne komentirala Anastasija Lavrič - Dada iz Preddvora, lipicanci niso le eni najplemenitejših konjev. »Lipicanec je simbol. Simbol vzdržljivosti volje slovenskega naroda, ki je klub vsem zgodovinskim burjam trdno vztrajal na svoji zemlji. Simbol naše navezanosti in ljubezni do domovine.

Gašper Sevčnikar na svojem lepotcu Conversanu Bonadea

Ni naključje, da se je na evrskih kovancih znašel skupaj s knežjim kamnom. Oba sta trdno zasidrana v zavesti slovenskega naroda kot simbola državnosti, samostojnosti, svobode in lepote,« je najavila dogodek trenerka in poznavalka jahalnega športa.

Za začetek so nastopili Špela Žvab v trojki z Arin Dezors ter Damjanom Zupančičem, sledila je šesterica osnovnošolcev, ki so večinoma začeli svojo pot v mali šoli jahanja: Nia Batista, Taja Ilič, Žiga Skok, Anja Čebohin, Mia Planinc ter Eva Kuntner. Poželi so aplavz obiskovalcev iz vse države tako kot tudi naslednjih 12 uveljavljenih jahačic, to so bile: Urška Valenčič s Sardinio, Ana Lamberšek s Spadiglip, Sinja Svetik z Argentino, Maša Paš Šergan z Africo, Julija Pevec s Famoso, Pina Klara Petrovič Jesenovec z Englanderio, Kaja Zajc s Stornello, Anja Štoka Dezors z Defloratao, Liza Košutnik z Europo, Laura Neuwirth z Gidrano, Lara Ferjančič z Djebrino ter Kaja Plavčak s Theodorosto. V tej jahalni točki so simbolično predstavile večino klasičnih rodov kobil, ki so zastopani v Kobilarni Lipica.

Po izjemni predstavi je konjerejec, domačin Anton Puncer Levc, izvedel program voženj z zapravljivčkom. Priljubljeni Levečev Tone s turistične kmetije v Lokah pri Mozirju je s parom hladnokrvnih konj prikazal, kako včasih v povorki, še večkrat k poroki, popelje par zaljubljencev.

Anton Puncer Levc je izvedel program voženj z zapravljivčkom.

Redko videna španska točka po slovensko je bila nepozaben prikaz jahanja v paru, ko mladenka sedi za jahalcem počez in se ga oklepa le z eno roko. Pogum in vzdrževanje ravnotežja brhkih deklet je bil videti kot artistični nastop. Do vrhunca so jahalni spektakel v točki Ponos Slovenije privedli Bojan Lavrič in Urška Valenčič, Gašper Sevčnikar in Ana Lamberšek, Damjan Zupančič in Maša Paš Šergan, Anže Hvala in Julija Pevec ter, ob popoldanskem jahanju, Luka Gorza in Pevčeva.

Na lipicanskih žrebcih so se nato predstavili najmlajši jahači v Sloveniji iz jahalne šole Pipicanerji. V spremstvu Ane Lamberšek in Maruše Batista so v mali kvadrilji nastopili Julija Škamperle, Maja Pečar, Anika Škamperle, Špela Pečar, Ula Skok, Neža Česnik in Isa Batista. Za predah je poskrbela voditeljica Dada in predstavila pesnitev slovenskega pesnika, pisatelja in politika Edvarda Kocbeka Lipicanci.

V zaključnem defileju so stopale bele kobile z mladimi, še črnimi žrebeti.

Za to presenečenje ji je čestital tudi eden od obiskovalcev, pesnik Tone Kuntner. Jahalna predstava se je zlila še v zaključni defile z romantičnim nastopom belih kobil z mladimi, še črnimi žrebeti, manjkala ni niti velika kvadrilja v skupinskem jahanju.

V lahnem drncu

Ob zaključku še izjemna formacija