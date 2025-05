Boscarolu uspel novi met: dobil je licenco za Miss Universe

Po več kot osmih letih premora se v Slovenijo vrača prestižni svetovni lepotni izbor – Miss Universe. Licenco za organizacijo tekmovanja je pridobilo podjetje Boscarol, d.o.o., finalni izbor pa bo potekal 3. septembra 2025 v novem zabavno-kulturnem kompleksu Odiseja v ljubljanskem BTC.

Ivo Boscarol vrača prestižno lepotno tekmovanje. FOTO: Dejan Javornik

Izbor Miss Universe Slovenije 2025 bo največji tovrstni dogodek v državi po letu 2017, ko je Slovenijo zastopala Emina Ekić. Kot poroča Delo, se je podjetnik Ivo Boscarol odločil, da z vnovično pridobitvijo licence Slovenijo vrne na svetovni oder. Ob tem je dejal: »Ker bo Odiseja najprestižnejši zabavno-kulturni center v državi, mora gostiti tudi dogodke mednarodnega nivoja, kar Miss Universe nedvomno je.«

Več informacij in prijavni obrazec najdete na uradni strani Miss Universe Slovenije: kontakt@boscarol.si

Boscarol napoveduje vrhunsko produkcijo in široko medijsko pokritost. Prireditelji želijo dogodek izkoristiti kot platformo za promocijo raznolikosti, samozavesti in družbene angažiranosti žensk – vrednot, ki jih Miss Universe globalno podpira že vse od ustanovitve leta 1952.

Nova pravila, več priložnosti

Letos tekmovanje uvaja pomembne novosti, ki odražajo bolj vključujoč duh sodobnega časa. Za sodelovanje ni več omejitev glede višine, zakonskega stanu ali materinstva. Prijavijo se lahko tudi poročene ženske in matere, kar pomeni velik premik v primerjavi s preteklimi pravili.

Pogoji za prijavo so naslednji:

starost najmanj 18 let (zgornje meje ni),

rojstvo v ženskem spolu (dokazilo: rojstni list),

slovensko državljanstvo,

potrdilo o nekaznovanosti.

Prijave kandidatke oddajo do 1. junija 2025 prek uradne spletne strani, nato pa se začne izborni proces.

FOTO: Leonardo Fernandez Viloria Reuters

Tako bo potekal izbor

Prvi kasting bo že 2. junija v Ljubljani. Žirija bo izbrala 15 finalistk, ki se bodo udeležile pripravljalnega dne, snemanj in promocijskih aktivnosti. 22. junija bodo potekale priprave, 2. septembra pa predizbor s pogovori z žirijo. Finalni spektakel bo 3. septembra v Odiseji.

Finalistke se bodo na prireditvi predstavile v dveh delih – najprej vseh 15, nato pa bo izbranih top 10 superfinalistk, ki se bodo potegovale za naslov Miss Universe Slovenije 2025, naziv Miss Odiseja 2025 ter mesti dveh spremljevalk. Vse bodo prejele priložnostne nagrade sponzorjev, zmagovalka pa tudi potovanje na svetovni izbor Miss Universe 2025, ki bo 21. novembra na Tajskem, z vključenimi stroški.

Več kot le lepotni izbor

Miss Universe ni le tekmovanje v videzu. Gre za platformo, ki slavi:

kulturno raznolikost in tradicijo,

družbeno odgovornost,

humanitarno udejstvovanje,

osebno rast in samozavest žensk.

Zmagovalke in finalistke pogosto postanejo ambasadorke pomembnih družbenih tem in sodelujejo v dobrodelnih projektih. Kot poudarjajo v družbi Boscarol, »iščemo posameznice, ki združujejo lepoto, inteligenco, karizmo in družbeno angažiranost«.

FOTO: Leonardo Fernandez Viloria Reuters

Prvič pred 24 leti

Slovenija je prvič sodelovala na Miss Universe leta 2001. Do zdaj so naslov Miss Universe Slovenije nosile znane osebnosti, kot so Iris Mulej, Sabina Remar, Tjaša Kokalj (uvrščena med top 15 svetovnega izbora) in Ana Haložan. Organizacijo so v preteklosti prevzemala podjetja, kot so Delo Revije, Vulcano Models in Agencija Ekskluzivno. Z letom 2017 je sledil dolgotrajen premor.

Boscarol zdaj vrača Slovenijo med več kot 90 držav, ki redno sodelujejo na svetovnem izboru. Cena licence ni znana, a po neuradnih podatkih se giblje med 10.000 in 500.000 ameriškimi dolarji (8.000 in 441.000 evri), odvisno od velikosti trga in medijske prepoznavnosti.

Nova Odiseja, nova zgodba

Finale izbora bo pomembna preizkušnja tudi za kompleks Odiseja, ki ga Boscarol postavlja kot novi center prestižnih dogodkov. »Z Miss Universe odpiramo vrata dogodkom, ki bodo Sloveniji dali novo dimenzijo mednarodne prepoznavnosti,« je poudaril Boscarol za Delo.

Miss Universe Slovenije 2025 tako ni le vrnitev k tradiciji, ampak tudi simbol novega začetka – za slovensko modo, mednarodno prepoznavnost in vizijo, ki presega običajni okvir lepotnega izbora.