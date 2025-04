Špeh, salama, vino in kruh (FOTO)

Krajevna skupnost Petrova vas, ki obsega naselja Gornja Paka, Lokve, Mihelja vas, Petrova vas, Rožanec in Ručetna vas, je s približno tisoč prebivalci ena največjih v črnomaljski občini. Razprostira se z roba občinskega jedra ob državni cesti proti Semiču. Tam stoji eno od dveh ohranjenih Mitrovih svetišč v Sloveniji, ki je kulturni spomenik državnega pomena; z mističnim ambientom pričara vzdušje antičnega svetišča.

V bližini stoji cerkev sv. Jurija, na kateri je ta upodobljen, kako ubija zmaja. Tam je tudi eden od habitatov črnega močerila, jama Stobe. Kot je znano, ta redka podzemna dvoživka živi izključno na tem območju, vse do Jelševnika, in nikjer drugje na svetu.

Za glasbeni vložek je poskrbela trojica mladeničev iz Semiča, Zajebanti.

Anton Plut, predsednik KS Petrova vas

Na tej poti lahko poleg geoloških in naravnih značilnosti kraškega sveta, kot so podzemne jame, brezna in izviri s ponikalnicami, občudujemo tudi značilno tradicionalno stavbarstvo Bele krajine. Na Gornji Paki sta še vedno ohranjena dva belokranjska dvora. »Narava je poskrbela za lepote, ki so nam vsem v ponos. Seveda je veliko odvisno tudi od nas, da okolju damo lepši videz. Kot v vsaki manjši skupnosti so tudi pri nas največje težave z oskrbo z vodo in cestami. Upamo, da bo prihodnje leto na vrsti projekt za naselje Gornja Paka,« pravi predsednik sveta KS Anton Plut.

Usklajeno moštvo

Povezovalni člen skupnosti je od nekdaj tudi PGD Petrova vas, ki je, kot je dejal predsednik Gregor Rožič, že v nizkem startu pred proslavo 100-letnice prihodnje leto. Ravno med gasilsko tovarišijo se je pred 21 leti porodila še ena ideja: »Dolga leta smo si po vaseh zimski čas krajšali s pripravami na pustovanje, ki je sčasoma potihnilo, nato pa se ni nič več dogajalo. Nekega večera, ob kozarčku, je enako misleča druščina sklenila, da bi se lahko povezovali ob kulinaričnih dobrotah. Lotili smo se ocenjevanja mesnatih in vinskih pridelkov, ki so se jim pridružile še naše ženske s kruhom. Danes smo pred razglasitvijo rezultatov že 21. tekmovanja Špeh, salama, vino in kruh,« se spominja Stane Verdnik, sicer aktualni predsednik Konjerejskega društva Semič, ki je PGD Petrova vas vodil kar 17 let.

Ivan Ivec, levo, in Stane Verdnik ob mesnih dobrotah

Pomagale so tudi mlade gasilke.

Tekmovalci vsako leto upoštevajo nasvete strokovnjakov in izboljšujejo tehnike priprave.

Dodal je, da je njihovo ocenjevanje zagotovo najstarejše pri nas, čeprav je bilo po radijskih valovih slišati, da se s tem radi pohvalijo v Posavju, kjer pa imajo prireditev s tem nazivom malo več kot deset let, poudarja Stane, še kako ponosen na dolgoletno tradicijo v črnomaljskem delu Bele krajine. Ta dogodek se je skozi leta razvil in vsakič privabi številne ljubitelje domačih izdelkov ter strokovnjake za ocenjevanje kakovosti. In seveda tudi jedce in pivce – tako kot na sklepnem dogodku v zgornji dvorani gasilskega doma, ki so ga sezidali pred manj kot 40 leti.

Posebnost letošnje prireditve je bila opazna rast kakovosti ocenjenih izdelkov, kar potrjuje, da tekmovalci vsako leto upoštevajo nasvete strokovnjakov in izboljšujejo tehnike priprave. Komisija uglednih strokovnjakov je poudarila natančnost pri izdelavi salam, skrbno izbiro sestavin pri kruhu in prefinjenost okusov pri vinih. Kot vsako leto je tudi tokrat škarje in platno pri pripravi ocenjevanja prevzel prvi mož domačega gasilskega društva z ekipo.

70 vzorcev je ocenila komisija.

Tekmovanja v peki kruha se redno udeležuje tudi Simon Lamut.

»Je že od nekdaj tako, da pri vseh obvezah delujemo kot usklajeno moštvo. Vaščani in okoličani vedo, da je ocenjevanje domačih izdelkov na jožefovo tudi tekmovanje, morda celo prestiž. In se odzovejo. Tokrat je 20-članska komisija ocenila 27 vzorcev različnih vin, 13 vrst kruha, 16 slanin in 14 salam. Medtem ko je število suhomesnih izdelkov in kruha na ocenjevanju vsako leto približno enako, pa slehernega Belokranjca žalosti, da je vse manj vin. Svojčas smo imeli denimo več kot 90 vzorcev. Vsi se strinjamo, da je to posledica krčenja vinogradniških površin in posledično manjšega interesa mlajših, da bi prevzeli tradicijo prednikov,« je številke razkril Rožič.

Upoštevajo navodila

Tajnica društva, Rožičeva hči Damijana, je dodala, da je bil tudi za ta dogodek velik interes mlajših, ki so želeli sodelovati tako ali drugače. »Pri pripravi in izvedbi ocenjevanja ter razglasitvi najboljših, ko bodo vsi mesni vzorci in kruh ob dobrem vinu končali v želodcih zbranih, nas je sodelovalo okoli 40. Šlo je za podeželski medgeneracijski preplet, saj je rdeča nit navsezadnje druženje,« je dejala Damijana.

Ivan Ivec, s 43 leti delovne dobe upokojeni mesar iz Črnomlja, je medtem svetoval, da se najboljše domače salame izdelujejo oktobra, do ocenjevanja ob koncu marca pa dozorevajo (se sušijo na dimu in vetru), kar je najzahtevnejši del postopka. Seveda je osnova meso doma vzrejenega prašiča – sam jih redi devet. Poleg začimb žlahtnost salami dajejo tudi maščobe, je med ocenjevanjem razlagala komisija.

Z leve: Matija Absec, profesor na Srednji šoli Črnomelj, Gregor Rožič in Igor Plut, predsednik Društva vinogradnikov Črnomelj

»Na začetku ocenjevanja je bilo veliko salam votlih in močno oksidiranih, nekatere je napadla zelena plesen. Tokrat pa ni bila izločena nobena. Glede plesni še nasvet – ta mora biti siva,« je Ivan pohvalil kakovost tako salam kot tudi slanine ter vse pridelovalce. Z besedami pohvale pri ocenjevanju kruha ni skoparila niti Sonja Škof, predsednica komisije s Črešnjevca pri Semiču. »Gospodinje pri peki kruha res upoštevajo navodila, saj so letošnji kruhi takšni, kot morajo biti. Ocenjevali smo jih po videzu sredice, skorje, vonju, barvi, okusu, prozornosti … skratka, po enotnih pravilih, ki veljajo za vso državo,« je ob razglasitvi rezultatov povzela Škofova.

Ubranim taktom narodnozabavnih viž mladih godcev iz Semiča in humornim vložkom povezovalca programa Matije Abseca je sledila razglasitev rezultatov ocenjevanja. V kategoriji vin so zlato priznanje prejeli Klet Konda iz Srednje vasi za belokranjsko belo, Janez Hozner (Petrova vas) za beli pinot, Kmetija Absec (Mihelja vas) za chardonnay, družina Plut (Lokve) za laški rizling, družina Verdnik (Ručetna vas) za muškaris, Anton Weis (Črnomelj) za renski rizling, družina Plut za sauvignon, Mirko Vraničar (Črnomelj) za zvrst, Kmetija Absec za metliško črnino, Jože Plut (Ručetna vas) za modro frankinjo. Najboljši kruh je spekla Jana Jurjevčič iz Gradca, najboljšo slanino je pridelal Rok Cvitkovič iz Tribuč, najboljšo salamo pa Jože Stariha iz Črnomlja. PGD Petrova vas s takšnimi prireditvami ne skrbi le za ohranjanje tradicije, temveč tudi za spodbujanje lokalne samooskrbe in kakovostne prehrane.