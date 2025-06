Če se kdaj znajdeš pred vprašanji, kje kupiti gaming računalnik ali katera računalniška trgovina v Sloveniji je res zanesljiva, kje dobim največ garancije pri nakupu računalniških komponent, katera računalniška trgovina ima najvišjo oceno uporabnikov, kje lahko kupim računalnik in komponente na obroke – je zelo velika verjetnost, da ti bo kdo priporočil Komponentka, in to z razlogom.

Kje kupiti računalnik servis računalnikov v Ljubljani poslovni prenosniki za delo? FOTO: Komponentko

Smo računalniška trgovina, ki ne prodaja le komponent. Gradimo zaupanje, rešujemo probleme in znamo svetovati tudi takrat, ko se zdi, da ti nobeden ne zna pomagati. Naša ekipa je domača, sproščena, a hkrati profesionalna – in to opaziš že ob prvem klicu ali obisku. Ponujamo najbolj kakovostne nove računalniške komponente z najdaljšo garancijsko dobo. Če pa želite nekaj prihraniti, pa vam priskrbimo tudi ugodne obnovljene izdelke, prav tako z garancijo, ki ji gre zaupati.

Zakaj Komponentko?

Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji (preveri Google Reviews – številke govorijo same zase).

(preveri Google Reviews – številke govorijo same zase). Strokovna podpora pred in po nakupu – brez skrbi, tudi po nakupu nisi sam. Več kot 90 % vaših težav rešimo v 48 urah.

– brez skrbi, tudi po nakupu nisi sam. Več kot 90 % vaših težav rešimo v 48 urah. Gaming računalniki po meri – ne samo močni, ampak zgrajeni z občutkom. Lahko prilagodite računalnike po meri in mi vam jih sestavimo. Prav tako imamo najbolj napreden konfigurator za računalnike.

– ne samo močni, ampak zgrajeni z občutkom. Lahko prilagodite računalnike po meri in mi vam jih sestavimo. Prav tako imamo najbolj napreden konfigurator za računalnike. Nova računalniška oprema – ponujamo novo računalniško opremo najbolj priznanih blagovnih znamk, kot so Asus, Gigabyte, MSI, Palit, Zotac in drugi.

– ponujamo novo računalniško opremo najbolj priznanih blagovnih znamk, kot so Asus, Gigabyte, MSI, Palit, Zotac in drugi. Prenovljeni računalniki in prenosniki ter komponentko – zanesljivi, preverjeni in cenovno dostopni, za tiste, ki jim je mar za okolje in želijo stari, a še vedno izvrstni elektroniki vdihniti novo življenje.

– zanesljivi, preverjeni in cenovno dostopni, za tiste, ki jim je mar za okolje in želijo stari, a še vedno izvrstni elektroniki vdihniti novo življenje. Vrhunski lasten servis trgovine Komponentko – za vse težave z računalnikom, prenosnikom ali pa samo, če potrebuješ nadgradnjo.

– za vse težave z računalnikom, prenosnikom ali pa samo, če potrebuješ nadgradnjo. Odkup računalnikov in računalniških komponent ter druge elektronike – če želite prodati svojo staro računalniško opremo ali računalnik oziroma drugo elektroniko, omogočamo tudi to storitev. Le izpolnite obrazec na povezavi: http://komponentko.si/odkup.

– če želite prodati svojo staro računalniško opremo ali računalnik oziroma drugo elektroniko, omogočamo tudi to storitev. Le izpolnite obrazec na povezavi: http://komponentko.si/odkup. Nakup računalnikov, prenosnikov in komponent na obroke – če želite nakup računalnika razdeliti na več mesečnih obrokov, to lahko storite z našimi možnostmi plačil: https://komponentko.si/nakup-racunalnika-na-obroke-obrocna-placila/. Nakupe na obroke omogočamo prek NLB Buy&Go, Leanpay, Diners in NLB Kreditnih kartic ter ostalih plačilnih metod po dogovoru.

– če želite nakup računalnika razdeliti na več mesečnih obrokov, to lahko storite z našimi možnostmi plačil: https://komponentko.si/nakup-racunalnika-na-obroke-obrocna-placila/. Nakupe na obroke omogočamo prek NLB Buy&Go, Leanpay, Diners in NLB Kreditnih kartic ter ostalih plačilnih metod po dogovoru. Fizična prisotnost v Ljubljani in pošiljanje po vsej Sloveniji.

Komponetko:Trustpilot ocena 4 7 je najvišje ocenjena med vsemi trgovinami, ki prodajajo računalnike in komponente. FOTO: Komponentko

Smo blizu – tudi če nisi v Ljubljani

Fizično trgovino in servis imamo v Ljubljani, kar je idealno za vse, ki iščejo računalniško trgovino v Ljubljani. Ampak brez skrbi – prek naše spletne trgovine komponentko.si pošiljamo hitro in varno po vsej Sloveniji.

Ne glede na to, ali si iz Maribora, Celja, Kranja, Nove Gorice ali iz najbolj oddaljene vasi – dobiš enako top storitev.

Svoje izdelke nam na servis in popravilo lahko tudi pošljete po pošti. Smo edina trgovina v Sloveniji, ki ponuja tovrstno storitev.

Mnenja uporabnikov o računalniški trgovini Komponentko so izjemno visoka. FOTO: Komponentko

Ko iščeš »kje kupiti računalnik«, naj najde Komponentko

Ali iščeš:

Odgovor je vedno: Komponentko.

Stranke, ki nam na Googlu podajajo najvišjo oceno in največje število ocen pravijo:

»Podpora je bila 20/10 – od svetovanja do samega prevzema!«

»Pri Komponentku sem dobil računalnik na obroke preko NLB Buy&Go po najnižji obrestni meri. Vse je bilo urejeno v roku 5 delovnih dni.«

»Našemu podjetju so dobavili 5 identičnih workstationov po ceni, ki je bila 15 % nižja od konkurence.«

»Zamenjali so mi napajalnik še isti dan!«

»Edini, ki so me poslušali, ko sem rekel, da potrebujem PC za streaming in ne samo ‘gaming’.«

»Za samo 290 EUR so rešili moje življenjsko delo iz USB-ja. Vse to v manj kot 1 tednu.«

Računalniska trgovina z najvišjo oceno na forumih. FOTO: Komponentko

Obišči nas:

Naša spletna stran za nakup računalnikov in komponent: komponentko.si

Vsa naša družbena omrežja so dostopna na: linktr.ee/komponentko

Smo prisotni na Tiktok, Youtube, Facebook, Instagram, Threads, Facebook Groups, Pinterest, Twitch, Kick, Trovo in še mnogih drugih socialnih omrežjih.

Lokacija: Ljubljana v BTC-ju, na naslovu Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana

Kontaktna številka: 030 755 005

Komponentko ni le še ena računalniška trgovina. Smo tvoj IT-partner, ko resnično potrebuješ pomoč — ali pa samo hočeš najboljši računalnik, brez komplikacij.

Naročnik oglasne vsebine je Komponentko