Specialistka za spolno medicino: Slovenke veliko in rade masturbirajo

Frosina Krstanoska, dr. med., je internistka, hematologinja, specialistka spolne medicine in v. d. vodje enote za hematološko in revmatološko dejavnost v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Nedavno je pri Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, izšla njena knjižica Spolnost pri hematološko onkoloških bolnikih, ki zajema različne vidike spolnosti pri tej skupini posameznikov, opisuje vpliv telesnih in psihičnih dejavnikov, bolezni in zdravljenj na spolnost ter predstavlja različne oblike pomoči. Je tudi Onina svetovalka, ki brezplačno odgovarja na vprašanja bralk in bralcev v naši rubriki Svetovalnica.

