Specialist infektolog: »Samoplačniški pregledi postajajo nujni, če hočeš preživeti«

Federico Victor Potočnik, doktor medicine, specialist infektolog je na portalu zanima.me v komentarju z naslovom »Še ena tragična zgodba javnega zdravstva, po kateri lahko rečem le: premier Golob, to je vaša krivda!« z bralci deli presunljivo zgodbo pacienta srednjih let, ki je zaupal v zdravstveni sistem. Ni se dobro končalo.

Žal zgodba pacienta ni osamljeni primer.

»Ko je dobil napotnico za specialista, se je vpisal in čakal na pregled. Na vrsto je po nekaj birokratskih zapletih prišel po letu in pol. Po ustrezni diagnostiki je izvedel, da ima preko 50 zasevkov po telesu in je za vse prepozno. Gospod je predolgo čakal.

Gospod bi lahko šel na samoplačniški pregled, boste rekli, to bi ga verjetno rešilo. Res bi ga. In to je nevarno: samoplačniški pregledi (ali pri zasebniku s koncesijo) niso več namenjeni nadstandardu, lepšim prostorom ali bolj fini izkušnji kot v dotrajanih državnih bolnišnicah – samoplačniški pregledi postajajo nujni, če hočeš preživeti.

Kdo bo za to odgovarjal? Če vam avto kdo poškoduje, zavarovalnica uredi. Če vam vladni ukrepi poškodujejo zdravje, od koga terjati odgovornost? Danes nihanje sistema nima obraza, nima imen in priimkov, ki bi jih lahko tožili. Ampak veste kaj: ta imena in priimki so tam, odgovornost je tam, vsem na očeh: Ministrica Prevolnik Ruplova, Predsednik vlade Golob: To je vaša krivda. Na kateri naslov naj gospod pošlje zahtevek za odškodnino?«

