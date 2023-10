Za nekdanjim vojakom specialistom Tomažem Simoničem iz Zavrtnice pri Straži, ki se ga je v svetu borilnih veščin oprijel vzdevek Satan, je razpisano iskanje. Tiralico za njim so objavili na spletni strani policije, z nje pa izvemo, da ima ta leta 1983 rojeni moški zadnje prijavljeno prebivališče v Mežici. A dejansko je bil njegov začasni dom že nekaj let zapor na Dobu. Tam je namreč prestajal desetletno zaporno kazen zaradi poskusa uboja očeta nekdanjega dekleta. Na tiralici se je znašel zato, ker se je pred ljubljanskim kliničnim centrom izmuznil pravosodnemu policistu in pobegnil v neznano....