Spartanci v napad na Ljubljano

Ljubitelji oviratlonov so v zadnjih letih vzljubili najbolj znano serijo teh izzivov, ki so jih pri nas že gostili Kranjska Gora, Planica in Bled. Premierni Spartan City Ljubljana hosted by I Feel Slovenia pa bo zelo poseben. To bo namreč edini Spartan v kateri od evropskih prestolnic, teklo se bo le na krajši (pet kilometrov, 20 ovir) in srednji razdalji (10 kilometrov, 25 ovir), prinaša atraktiven nočni sprint na grajskem hribu, zaplavati pa bo treba tudi v Ljubljanici.

Ob izzivu za otroke pa bo v navezi z Loterijo Slovenije prvič postavljen tudi poligon za parašportnike. Pobuda je namenjena opolnomočenju gibalno oviranih oseb, ki se lahko izziva lotijo brezplačno. Če pa bi se zabavali kot navijači, vabljeni ob progo in na Kongresni trg, ki bo gostil festivalsko areno.