Šparglji na borovcih za poroko

Mlaj so okrasili tudi s cvetovi hortenzij. FOTOGRAFIJI: Olga Knez

Za dober in trajen zakon so potrebne tri besede: prosim, hvala in oprosti.

Na Velikem Dolu sta z enakim žarom in ljubeznijo kot pred 50 leti ponovno pred oltar stopila zlatoporočencain. Zlatoporočno slavje se je začelo že dan prej, ko so domačini pripravili tradicionalno kalono, kjer so borovce okrasili s šparglji in zataknili zlate in rdeče cvetove hortenzij.Sorodniki in prijatelji so se zbrali na Kmetiji Živec, ki sta jo zakonca pred leti prepustila v upravljanje nosilcu dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sinu, ki z ženoskrbi za poljedelstvo, vinogradništvo in prašičerejo. Po sveti maši, ki jo je v domači cerkvi sv. Jakoba daroval dutovski župnik, so svatje nadaljevali v gostilni Pri Brajdi v Komnu pozno v noč ob dobri hrani in zvokih harmonik, kjer se jepridružil še njihov vnuk. Sicer pa je bila Mirjam znana gostilničarka in trgovka na Gorjanskem, kjer se je 1952. tudi rodila, kot upokojenka prosti čas preživlja s pohajkovanjem, gobarjenjem in ročnimi deli.Mož Angel (1949) je bil največ časa zaposlen v Kraškem zidarju v Sežani, mlade zidarje pa je poučeval tudi na gradbeni šoli v Ajdovščini. Mirjam in Angel sta se poročila 18. septembra 1971 v Komnu, cerkveno pa na Gorjanskem, kjer sta stanovala skoraj deset let, dokler niso preuredili hiše na Velikem Dolu. V zakonu sta se jima rodila sinovain Igor, v veliko veselje pa so jima še vnukinjater vnuki Jure,in. Za dober in trajen zakon pravita, da so potrebne tri besede: prosim, hvala in oprosti, da o medsebojni ljubezni in zaupanju drug v drugega niti ne govorimo.