Špargljada združila ljudi dobre volje (FOTO)

Društvo Dobra volja s Škofij je v sodelovanju s krajevno skupnostjo in s podporo koprske občine letos znova pripravilo rekreacijsko, kulturno obarvano in kulinarično prireditev Špargljada. Na njej so domačinom in obiskovalcem ponudili bogat izbor jedi iz divjih špargljev, ki so jih prizadevni člani društva s predsednico Nasiho Cvajdik na čelu nabrali sami.

Najrazličnejše jedi

Okoli 20 kilogramov so jih natrgali in jih porabili za najrazličnejše jedi. Poleg znane frtalje, pašte, fritul, kanelonov, pancete, polente in palačink, vse s šparglji, so letos prvič ponudili tudi nakeldo s špargljevo omako, ki jo je pripravila njihova članica, domačinka Ivica Vergan, širši javnosti bolj znana kot pevka Primorskih fantov, ki je prireditev tudi povezovala.

Za dobrodošlico je poskrbela tudi predsednica društva Dobra volja Nasiha Cvajdik (desno).

»Nakelda je naša tradicionalna jed, podobna kruhovim cmokom, le da je obogatena z zdrobljeno pinco, pršutom in veliko parmezana, tako da je zelo bogata,« nam pove Cvajdikova, duša Špargljade, ki je ponosna na vseh 45 njihovih članov.

»Letos smo se priprav na prireditev po dveh letih pandemije lotili še z večjim veseljem. Da so ljudje pogrešali druženje, je bilo slutiti že po letošnjem otroškem pustnem rajanju, ki smo ga priredili prvič, kljub hladnemu vremenu pa so otroci in starši preplavili Škofije,« nam pove Cvajdikova.

Člani društva Dobra volja s Škofij in istoimenskega društva iz Vojnika, s katerimi so se tudi pobratili, so se prvič zbrali na Špargljadi. FOTOGRAFIJE: Alan Radin

Prireditev so z nastopom obogatili številni glasbeniki, pevci in plesalci: harmonikarji s Škofij, otroški pevski zbor OŠ Škofije, plesna šola Petre Bremec, mladi kraški harmonikarji pod vodstvom Matica Štavarja, folkloristi Međimurja iz Ljubljane, ki so peli, plesali in igrali na svoje značilne inštrumente, svoje pa so dodali še humoristična skupina društva Dobra volja, Oktet Aljaž ter trio Teci, teci, ki se mu je pridružila najmlajša harmonikarka Lara Lacman.

Lov na zaklad

»Za najmlajše smo pripravili lov na zaklad, ki so nam ga pomagali izvesti skavti, naše društvo je za vse udeležence pripravilo nagrade, na koncu pa so se vsi posladkali tudi s slastno torto Slaščičarne Renata,« še doda sogovornica. Pozabili niso niti na vse tiste, ki imajo radi rekreacijo, in tako so se številni že v zgodnjih dopoldanskih urah z vodnico Vladko Godina podali na Špargljev pohod na Tinjan po novi trasi Obalnega planinskega društva in bili po skoraj treh urah nagrajeni z odličnim razgledom proti Ospu in Kraškemu robu.

Na Škofijah se je trlo oboževalcev jedi iz divjih špargljev.

Prav tako so si lahko obiskovalci dali izmeriti holesterol in sladkor v krvi ter se seznanili z uporabo defibrilatorja, za kar je poskrbel koprski Rdeči križ, prireditveni prostor so obogatili številni ponudniki, ki so stojnice bogato založili z lokalnimi dobrotami, najmlajši pa so se kratkočasili na delavnicah izdelovanja rožic iz papirja ali poslikave obraza.

In še ena zanimivost je popestrila letošnjo Špargljado na Škofijah. Člani društva Dobra volja so se namreč pobratili s člani istoimenskega društva iz Vojnika in jim ob prvem prihodu na Škofije izkazali tradicionalno primorsko gostoljubnost s koščkom primorskega belega kruha, soljo in kozarčkom refoška. Zanje so pripravili tudi ogled škofijske cerkve, v kateri jih je sprejel domači župnik Jožef Krnec.

Nakelda je naša tradicionalna jed, podobna kruhovim cmokom, le da je obogatena s pinco, pršutom in veliko parmezana, tako da je zelo bogata.

»Po prireditvi so si pod strokovnim vodstvom lahko ogledali Koper, tako da je bil za Vojničane obisk naše obale popoln,« strne pestro dogajanje Nasiha Cvajdik.

Šle so v slast.